«Ненавижу Трампа»: как стрелок помогал больным, изготавливал бомбы и решился на убийство

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Во время митинга в штате Пенсильвания было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Стрелком оказался 20-летний местный житель, который был ликвидирован сразу после попытки убийства кандидата в президенты. О том, как жил убийца и почему он решился выстрелить в Трампа расскажет редакция «Радио 1».
Кто пытался убить Трампа
На жизнь кандидата в президенты США покушался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он являлся членом стрелкового клуба, сообщает телеканал CBS News. Журналистам удалось выяснить, что молодой человек был замкнутым и практически ни с кем не общался.
Знакомые стрелка рассказали, что он никогда не обсуждал политику и произошедшее стало для них шоком.
Крукс помогал больным
Мэтью Крукс работал в реабилитационном центре специалистом по питанию в центре медицинского ухода и реабилитации Бетел-Парк. Коллеги подозреваемого в покушении на убийство Трампа рассказали, что Крукс никогда не вызывал подозрений, был на хорошем счету, а его биография была безупречной.
При обысках у Крукса нашли материалы для бомбы
При обысках в доме Крукса были найдены приспособления для создания взрывчатого устройства. В настоящее время правоохранители выясняют, с какой целью Крукс держал у себя соответствующие материалы и как намеревался их использовать.
Трамп о покушении на него
По мнению кандидата в президенты США Дональда Трампа, ему удалось выжить лишь потому, что он немного повернул голову вправо, когда читал таблицу со статистикой по нелегальным иммигрантам. Политик добавил, что хотел продолжить выступление перед сторонниками на митинге в штате Пенсильвания, но агенты Секретной службы увели его и сказали, что «это небезопасно».
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Ликвидация стрелка
Ответным огнем снайпера ФБР стрелок был ликвидирован. Рядом с его телом нашли легкую полуавтоматическую винтовку AR-15.
Видео с признанием Крукса
Вскоре после ликвидации стрелка в Сети появилось видео, на котором Крукс сидит в салоне своего автомобиля и говорит о том, что ненавидит республиканцев и Трампа.
«Меня зовут Томас Мэтью Крукс. Ненавижу республиканцев, ненавижу Трампа, и угадайте что? Вы взяли не того парня», – заявил мужчина.
Однако правоохранители выясняют, на самом ли деле видео записано стрелком или громкие заявления сделал человек, в точности похожий на подозреваемого в покушении.
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Анастасия Хохлова