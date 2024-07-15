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«Ненавижу Трампа»: как стрелок помогал больным, изготавливал бомбы и решился на убийство

Состоял в стрелковом клубе и помогал больным: как жил стрелявший в Трампа Крукс
15 июля 2024, 11:18
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Во время митинга в штате Пенсильвания было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Стрелком оказался 20-летний местный житель, который был ликвидирован сразу после попытки убийства кандидата в президенты. О том, как жил убийца и почему он решился выстрелить в Трампа расскажет редакция «Радио 1».


Кто пытался убить Трампа


На жизнь кандидата в президенты США покушался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он являлся членом стрелкового клуба, сообщает телеканал CBS News. Журналистам удалось выяснить, что молодой человек был замкнутым и практически ни с кем не общался.


Знакомые стрелка рассказали, что он никогда не обсуждал политику и произошедшее стало для них шоком.


Крукс помогал больным


Мэтью Крукс работал в реабилитационном центре специалистом по питанию в центре медицинского ухода и реабилитации Бетел-Парк. Коллеги подозреваемого в покушении на убийство Трампа рассказали, что Крукс никогда не вызывал подозрений, был на хорошем счету, а его биография была безупречной.

При обысках у Крукса нашли материалы для бомбы


При обысках в доме Крукса были найдены приспособления для создания взрывчатого устройства. В настоящее время правоохранители выясняют, с какой целью Крукс держал у себя соответствующие материалы и как намеревался их использовать.


Трамп о покушении на него


По мнению кандидата в президенты США Дональда Трампа, ему удалось выжить лишь потому, что он немного повернул голову вправо, когда читал таблицу со статистикой по нелегальным иммигрантам. Политик добавил, что хотел продолжить выступление перед сторонниками на митинге в штате Пенсильвания, но агенты Секретной службы увели его и сказали, что «это небезопасно».


Байден допустил «вопиющую» оговорку в речи про Трампа
Байден допустил «вопиющую» оговорку в речи про Трампа

Ликвидация стрелка


Стрелок находился примерно в 100 метрах от места проведения предвыборного митинга Дональда Трампа на возвышенной точке. Один из бдительных участников мероприятия увидел подозрительного мужчину на крыше и сообщил об этом полиции. Через несколько секунд раздались выстрелы. Дональд Трамп получил легкое ранение, так как пуля прошла по касательной. Один из сторонников республиканца погиб в результате стрельбы, еще двое человек получили ранения.

Ответным огнем снайпера ФБР стрелок был ликвидирован. Рядом с его телом нашли легкую полуавтоматическую винтовку AR-15.


Видео с признанием Крукса


Вскоре после ликвидации стрелка в Сети появилось видео, на котором Крукс сидит в салоне своего автомобиля и говорит о том, что ненавидит республиканцев и Трампа.

«Меня зовут Томас Мэтью Крукс. Ненавижу республиканцев, ненавижу Трампа, и угадайте что? Вы взяли не того парня», – заявил мужчина.

Однако правоохранители выясняют, на самом ли деле видео записано стрелком или громкие заявления сделал человек, в точности похожий на подозреваемого в покушении.

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#сша
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Трамп привел детали его разговора с Байденом после покушения
Трамп: Байден любезничал во время разговора после попытки покушения
15 июля 2024, 11:21

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что действующий глава государства Джо Байден был очень любезен с ним во время телефонного разговора после попытки покушения. Об этом пишет газета New York Post, ссылаясь на интервью с Трампом.
«Он назвал его хорошим и сказал, что Байден был очень мил», — цитирует газета слова бывшего президента.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден поговорил по телефону с Трампом после инцидента со стрельбой на митинге экс-президента в Пенсильвании. Wall Street Journal со ссылкой на источник пишет, что разговор политиков был коротким и уважительным.

В субботу Трамп прервал своё выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. Его охрана уводит, и у него окровавлено ухо. Позже он заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.

Секретная служба США сообщила, что ликвидировала стрелявшего в сторону сцены. Погибли бывший пожарный и еще двое ранены.

Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Известно, что он находился на крыше производственного здания, расположенного примерно в 100 метрах от сцены, то есть за пределами территории, где проходил митинг.

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Директор KMZ: тяжелый морской дрон на базе «Визира» сделают ракетным
15 июля 2024, 11:18

Фото: iStock/bbsferrari

Тяжелый морской дрон на базе беспилотного катера «Визир» оснастят пусковыми установками легких ракет. Об этом сообщает РИА Новости.
Управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко отметил, что на борту тяжелого многофункционального возвращаемого морского дрона разместят до 8 пусковых установок. Уточняется, что скорость ракеты будет небольшой, при этом ее стоимость составит порядка 500 тысяч рублей.

Согласно информации источника, испытания данного катера уже проходят.

Ранее сообщалось, что в РФ создали первый в мире наземный робот-камикадзе «Депеша», который управляется через джойстик и FPV-шлем. Робот предназначен для поражения живой силы и техники противника.

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Рогов заявил, что ВСУ потеряли 80% территорий, взятых при контрнаступлении
15 июля 2024, 10:55

Фото: iStock/dr_evil

Достижения контрнаступления, которое было проведено боевиками Вооруженных сил Украины летом 2023 года в Запорожской области, сводятся к нулю. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
По его словам, на сегодня освобождено больше 80% захваченных тогда территорий на времевском, васильевском и ореховском направлениях. Он добавил, что в ходе контрнаступления летом 2023 года боевики ВСУ захватили села Урожайное и Старомайорское.

Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Урожайное в Донецкой Народной Республике. Старомайорское было освобождено военными ВС РФ 10 июня.

Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.

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#конфликт
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#сво
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Трамп раскрыл причину промаха стрелка во время покушения
Трамп заявил, что избежал ранения благодаря чтению статистики по мигрантам
15 июля 2024, 10:13

Фото: РИА Новости/Никита Шохов

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что избежать пулевого ранения ему помогло чтение таблицы со статистикой по нелегальной миграции. Об этом сообщает издание New York Post.
По словам экс-президента, его ждал летальный исход, если бы он не повернул голову немного вправо, чтобы прочитать таблицу с упомянутой статистикой. Трамп заключил, что намеревался продолжить выступление на митинге, однако агенты Секретной службы увели его, поскольку «это было небезопасно».

Напомним, в субботу вечером, 13 июля произошло покушение на Дональда Трампа. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.

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#сша
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Трамп заявил, что Байден может отменить два судебных дела против него
15 июля 2024, 09:59

Фото: сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что до него дошли сведения, что нынешний американский лидер Джо Байден поручит Минюсту прекратить два дела в отношении него. Об этом сообщает New York Post.
Уточняется, что в настоящее время отсутствую точные сведения по вопросу того, что Байден действительно планирует отдать такое поручение. Согласно последним данным, республиканцу в общей сложности предъявили 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел.

Сам же политик назвал эти дела «попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом».

Напомним, в субботу вечером, 13 июля произошло покушение на Дональда Трампа. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.

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#политика
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«Ветераны России» предложили Меладзе продать виллу и перечислить деньги на СВО
15 июля 2024, 09:41

Фото: миедиасток.рф

Общественная организация «Ветераны России» предложила певцу Валерию Меладзе продать свою виллу и перечислить деньги на СВО. Об этом пишет Mash.
По их мнению, так артист не словом, а делом докажет свой патриотичный настрой.

«Такой поступок докажет, что Меладзе готов внести свой вклад в помощь добровольцам и военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий», — сказал Ильдар Резяпов.

Ранее сообщалось, что покинувший РФ Меладзе скучает по стране и планирует вернуться. Артист сообщил об этом своим родным во время краткого визита в Россию в июне.

Активисты движения «Ветераны России» выступили с предложением сделать из виллы певицы Софии Ротару санаторий и госпиталь для лечения и реабилитации бойцов спецоперации. «Ветераны России» утверждают, что она приобрела здание с нарушениями законодательства. По их мнению, оно отлично подойдет для санатория. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Трамп прокомментировал ликвидацию покушавшегося на него стрелка
Трамп: Секретная служба США ликвидировала стрелявшего с первой попытки
15 июля 2024, 09:04

Фото: сайт Дональда Трампа

Секретная служба США ликвидировала стрелявшего с первой попытки. Об этом заявил бывший американский лидер в интервью газете New York Post.
«Они убили его одним выстрелом. Они проделали фантастическую работу», — сказал Трамп.

По его словам, врач в больнице сказал, что никогда не видел ничего подобного, и назвал это чудом. Я должен был погибнуть, добавил политик.

13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания. На крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в бывшего американского лидера. Преступник был ликвидирован. Мотивы его поступка пока не ясны.

Экс-президент США Дональд Трамп после покушения полностью переписал речь для съезда республиканцев, который стартует в понедельник. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Саудиты пригрозили G7 распродать долги стран ЕС из-за активов РФ
15 июля 2024, 08:47

Фото: iStock/Diy13

Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги ЕС в ответ на конфискацию активов РФ. Об этом информирует РИА Новости.
Страны «Большой семерки» собираются присвоить себе почти 300 миллиардов долларов, которые принадлежат РФ. Саудиты пригрозили избавиться от бумаг Евросоюза, в том числе французских.

Агентство Bloomberg пишет, что в Минфине Саудовской Аравии эту идею не поддержали. Однако это дает четкий сигнал Западу о том, что следует соблюдать нормы международного права, о которых страны G7 давно забыли.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев направит доходы от замороженных активов РФ на нужды Вооруженных сил Украины, а именно: на боеприпасы, ПВО и поддержку украинских производителей.

Большая семёрка — неформальное политическое объединение, в которое входят США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония. Это международный клуб, в рамках которого эти страны обсуждают свои интересы.

Ранее сообщалось, что Саудовскую Аравию рассматривают как одно из возможных мест для проведения второй мирной конференции по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Байден допустил «вопиющую» оговорку в речи про Трампа
Daily Mail: Байден допустил вопиющую оговорку в речи о покушении на Трампа
15 июля 2024, 07:58

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Американский президент Джо Байден допустил «вопиющую» оговорку во время обращения к нации на тему покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом информирует газета The Daily Mail.
«В своем шестиминутном обращении Байден допустил несколько вопиющих оговорок, в том числе назвав урну для голосования «урной для боя», а бывшего президента Дональда Трампа — «бывшим Трампом», — отмечается в материале.

Помимо этого, глава Белого дома заявил о недопустимости превращения политики в «поле боя».

13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания. На близлежащей крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в бывшего американского президента. В момент, когда пуля прилетает в сторону Трампа, он поворачивает голову, так что боеприпас, который должен был попасть ему в голову и убить, только задевает ухо политика.

В доме стрелявшего в Трампа нашли подозрительное устройство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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