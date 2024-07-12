«Русские из Крыма — вон»: Что будет с конфликтом РФ и Украины, если к власти придет Трамп

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом и обсудил с ним урегулирование украинского конфликта. Орбан сообщил, что они с кандидатом в президенты США от партии республиканцев обсудили способы достижения мира и что в случае переизбрания Трамп «решит эту проблему».
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» сообщил, что заявления Трампа по поводу быстрого прекращения конфликта между Россией и Украиной не имеют обоснований.
Он напомнил, что те предположения, которые Дональд Трамп делал ранее, не устраивают Киев.
По его мнению, в таких «мирных» заявлениях Трамп разделяет позицию Виктора Орбана, который во время своих визитов к лидерам стран призывал остановить боевые действия.
Дональд Трамп стремится помирить Киев с Москвой, что является, как сказал Виктор Баранец, позитивным моментом. Однако Россия пока не видит механизмов урегулирования конфликта и конкретных предложений.
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«Есть знаменитое выражение Трампа о том, что если он придет к власти, то закончит конфликт России и Украины за 24 часа. Это очень самоуверенное и мало чем обоснованное предположение. Потому что он не сказал, как ему это удастся», — сказал эксперт.
Он напомнил, что те предположения, которые Дональд Трамп делал ранее, не устраивают Киев.
«Однажды он сказал, что Украине все равно придется поделиться с Россией частью территории. Зеленский это категорически опровергает. У него есть одна киевская формула: русские из Крыма — вон, с Донбасса — вон. То есть полностью уйдите, русские, с территории Украины. Таким образом, такие заявления Трампа авантюрные, но в них мало трезво-умной доказательности», — сказал военный обозреватель.
По его мнению, в таких «мирных» заявлениях Трамп разделяет позицию Виктора Орбана, который во время своих визитов к лидерам стран призывал остановить боевые действия.
«Эти заявления Трампа идейно подходят взглядам Орбана, потому что он во время своего визита и в Киев, и в Пекин, и в Вашингтон, и в Москву тоже исповедовал главное: нужно выходить на переговоры. В этой мысли есть что-то трезво-умное», — поделился полковник в отставке.
Дональд Трамп стремится помирить Киев с Москвой, что является, как сказал Виктор Баранец, позитивным моментом. Однако Россия пока не видит механизмов урегулирования конфликта и конкретных предложений.
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Анастасия Бондарева