«Русские из Крыма — вон»: Что будет с конфликтом РФ и Украины, если к власти придет Трамп

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом и обсудил с ним урегулирование украинского конфликта. Орбан сообщил, что они с кандидатом в президенты США от партии республиканцев обсудили способы достижения мира и что в случае переизбрания Трамп «решит эту проблему».