«Альтернативы нет»: Лукашенко поздравил украинцев с «Днем независимости»

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил жителей Украины с «Днем независимости». Официальное поздравление лидера страны опубликовало правительство Республики Беларусь 24 августа.
«Александр Лукашенко пожелал жителям Украины мирного неба и гражданского согласия, благополучия их щедрой стране, сплоченности семьям», – сообщает правительство Белоруссии.
Также Лукашенко пообещал украинцам «делать все возможное для как можно скорейшего обеспечения безопасности», поскольку «другой альтернативы нет».
«На белорусской земле всегда с особым уважением и теплотой относились к сердечному и трудолюбивому народу Украины. На протяжении долгого времени наши нации находили силы в единстве, делили радость и горе, кров и хлеб, вместе преодолевали невзгоды и гордились своими успехами», – говорится в поздравлении президента РБ.
Ранее, по случаю «Дня независимости» Украины, Зеленский записал видеообращение к народу на территории приграничного района, откуда началась атака на Курскую область.
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Лия Мурадьян