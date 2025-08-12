Аляска полностью погрузилась в подготовку саммита России и США
Американский штат Аляска полностью погрузился в подготовку ко встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщила директор местного Русского культурного центра Анна Верная.
Напомним, встреча Путина и Трампа состоится уже в эту пятницу, 15 августа.
«В штате усилена охрана, а все отели уже переполнены. При этом местные телекомпании начинают свои новостные выпуски именно с предстоящего российско-американского саммита», — рассказала Верная в эфире телеканала «Москва 24».
В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, что в Анкоридже в день встречи Путина и Трампа ожидается облачная погода с высокой температурой, нехарактерной для этого времени года.
«Днём ожидается +15…+18 °С. Ветер в основном северный, но небольшой. По скорости порядка 5—10 м/c. То есть благоприятная погода для хорошей встречи, для встречи двух лидеров», — уточнил Шувалов.