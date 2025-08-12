«Начнется движуха в нашу пользу»: Любовь Успенская о встрече Путина с Трампом на Аляске

12 августа 2025, 18:52

Певица Успенская надеется, что встреча Путина и Трампа будет результативной

Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певица Любовь Успенская в интервью «Газете.Ru» высказалась о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированной на 15 августа на Аляске.