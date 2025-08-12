Достижения.рф

«Начнется движуха в нашу пользу»: Любовь Успенская о встрече Путина с Трампом на Аляске

Певица Успенская надеется, что встреча Путина и Трампа будет результативной
Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певица Любовь Успенская в интервью «Газете.Ru» высказалась о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированной на 15 августа на Аляске.



Она надеется, что саммит пройдет успешно и принесёт выгоду России, рассчитывает, что Трамп сумеет договориться с Путиным и «начнется движуха в нашу пользу».

Успенская также выразила опасение, чтобы украинская сторона не устроила провокацию, сорвавшую переговоры, и отметила, что проведение встречи на Аляске — «бывшей территории России» — ей кажется более уместным, чем в Европе.

Никита Кротов

