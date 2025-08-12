«Начнется движуха в нашу пользу»: Любовь Успенская о встрече Путина с Трампом на Аляске
Певица Любовь Успенская в интервью «Газете.Ru» высказалась о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированной на 15 августа на Аляске.
Она надеется, что саммит пройдет успешно и принесёт выгоду России, рассчитывает, что Трамп сумеет договориться с Путиным и «начнется движуха в нашу пользу».
Успенская также выразила опасение, чтобы украинская сторона не устроила провокацию, сорвавшую переговоры, и отметила, что проведение встречи на Аляске — «бывшей территории России» — ей кажется более уместным, чем в Европе.
