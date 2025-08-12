Зеленский анонсировал трёхстороннюю встречу с Путиным и Трампом
Владимир Зеленский заявил о планах провести трехстороннюю встречу с президентами России и США – Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Однако точная дата встречи пока неизвестна.
Зеленский, слова которого приводят украинские СМИ, подчеркнул важность участия Украины в любых переговорах, касающихся её будущего. Он выразил надежду, что на предстоящих встречах, в том числе возможной встрече на Аляске, не будут приниматься решения по Украине без её согласия.
Глава киевского режима подчеркнул, что встреча Трампа и Путина может быть важной для них, однако без участия Украины принять какое-то важное решение они не смогут. Зеленский выразил надежду на то, что американский лидер это понимает.
