Зеленский: Путин и Трамп не могут сами принимать решения по Украине

12 августа 2025, 17:57

Фото: iStock/Waldemarus

Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не могут без киевских властей принимать решения по Украине. Об этом сообщают украинские СМИ.





Таким образом глава киевского режима пригрозил не признавать итоги переговоров, которые проведут Путин и Трамп на Аляске 15 августа. Сам американский президент ранее говорил, что после диалога с российским лидером расскажет об его итогах европейским лидерам и самому Зеленскому.





«Разговор президента США и Путина может быть важен для их двустороннего трека, но ничего об Украине без нас они принять не могут. Я верю и надеюсь, что президент США это понимает и осознает», — сказал глава киевского режима.