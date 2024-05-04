Алжир запросил проведение закрытого заседания Совбеза ООН по массовым захоронениям в Газе

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Алжир запросил проведение yf вторник, 7 мая, заседание Совета Безопасности ООН по вопросу массовых захоронений в секторе Газа, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Совета Безопасности.
Уточняется, что консультации по этому вопросу будут закрыты для общественности.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя призвал провести независимое международное расследование по факту обнаружения массовых захоронений в секторе Газа.
В конце апреля стало известно, что в массовом захоронении на территории медицинского учреждения Насер в городе Хан-Юнис в секторе Газа были обнаружены тела не менее 180 человек. В массовом захоронении, созданном израильской армией, были найдены тела мужчин, женщин и детей.
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Ранее постпред России при ООН Василий Небензя призвал провести независимое международное расследование по факту обнаружения массовых захоронений в секторе Газа.
В конце апреля стало известно, что в массовом захоронении на территории медицинского учреждения Насер в городе Хан-Юнис в секторе Газа были обнаружены тела не менее 180 человек. В массовом захоронении, созданном израильской армией, были найдены тела мужчин, женщин и детей.
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Александр Климов