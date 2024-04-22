В массовом захоронении в больнице в секторе Газа нашли тела 180 погибших

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Экстренные службы Палестины обнаружили массовое захоронение людей на территории медицинского комплекса. Об этом сообщает Al Jazeera.
По информации телеканала, тела были найдены внутри медицинского комплекса «Нассер», расположенного в городе Хан-Юнис в секторе Газа. Сообщается о 180 погибших. Захоронение, по словам репортеров, было сделано военными Израиля. Среди жертв обнаружены тела молодых мужчин, женщин и детей.
Ранее сообщалось, что из-за продолжающихся военных действия на территории анклава погибли более 33,5 тысяч человек. Число пострадавших превысило 76 тысяч.
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Анастасия Хохлова