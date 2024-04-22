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В массовом захоронении в больнице в секторе Газа нашли тела 180 погибших

Al Jazeera: в захоронении в больнице в Хан-Юнисе нашли тела 180 погибших
22 апреля 2024, 08:12
Фото: iStock/Manudri

Фото: iStock/Manudri

Экстренные службы Палестины обнаружили массовое захоронение людей на территории медицинского комплекса. Об этом сообщает Al Jazeera.


По информации телеканала, тела были найдены внутри медицинского комплекса «Нассер», расположенного в городе Хан-Юнис в секторе Газа. Сообщается о 180 погибших. Захоронение, по словам репортеров, было сделано военными Израиля. Среди жертв обнаружены тела молодых мужчин, женщин и детей.

Ранее сообщалось, что из-за продолжающихся военных действия на территории анклава погибли более 33,5 тысяч человек. Число пострадавших превысило 76 тысяч.

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#израиль
#человек
#тела
#сектор газа
Троих полицейских расстреляли во время обхода в Карачаево-Черкессии
22 апреля 2024, 09:01

Фото: iStock/Shutter2U

Троих полицейский расстреляли в Карачаево-Черкесии и похитили табельное оружие. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash Gor».
По информации портала, нападение на сотрудников полиции произошло минувшей ночью. В это время правоохранители обходили территорию рынка.

После случившегося в регионе введен план «Сирена».

По уточненным данным, двое сотрудников погибли на месте, один госпитализирован с ранениями бедра и спины. Предварительно, на сотрудников полиции напали мужчина и женщина. Возбуждено уголовное дело.

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#нападение
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#план
#мужчина
#полицейские
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Подорвавший автомобиль экс-сотрудника СБУ Головченко был зарегистрирован в Орске
22 апреля 2024, 07:45

Фото: iStock/trikolor

Подорвавший в Москве автомобиль экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова Владимир Головченко был зарегистрирован в Орске Оренбургской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную жительницу, которая оформила ему регистрацию в своем доме.
Отмечается, что мужчина приехал с женой к одной из женщин. Она и помогла ему с регистрацией. Украинец приезжал в Орск часто только первое время. Там у него жил дед. Супруга Головченко делала ему уколы, а также оказывала всю необходимую помощь.

По словам женщины, в последние два года мужчина появлялся в городе не очень часто. Она сообщила, что Головченко никогда полноценно не проживал в Орске. Его отец тоже жил в другом городе.

Ранее сообщалось, что под Уфой обнаружили дом украинского агента Владимира Головченко, который подорвал автомобиль бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве. В частном доме в поселке Иглино под Уфой он проживал вместе со своей матерью. Однако, как сообщила соседка, семья покинула дом около трёх лет назад. Сейчас здание выглядит обветшалым и заброшенным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#автомобиль
#женщины
#отец
#мужчина
#сбу
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Военная база США в Сирии подверглась атаке со стороны Ирака
Reuters: Минимум пять ракет выпущены из Ирака по военной базе США в Сирии
22 апреля 2024, 00:54

Фото: iStock/vadimrysev

Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась обстрелу со стороны Ирака, сообщает Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности.
Уточняется, что по меньшей мере пять ракет были выпущены по объекту из иракского города Замар.

По данным Reuters, это первая атака на американские войска в Сирии с начала февраля.

Однако 26 марта сообщалось, что два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали военную базу США на газовом месторождении «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

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#сирия
#ирак
#военные
#база
#ракетный удар
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В Подмосковье в производственном здании разгорелся пожар
МЧС России: Загорелось производственное здание в Орехово-Зуево
22 апреля 2024, 00:38

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Орехово-Зуево Московской области произошел пожар в производственном здании, передает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.
«Предварительно, площадь возгорания – 1,2 тысячи квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», – говорится в публикации.

В сообщении пресс-службы МЧС, поступившем в информационное агентство ТАСС, говорится, что по «производственное здание сложной конструкции» загорелось по адресу: улица Стачки 1885 года.

Ранее в Астрахани в торговых павильонах вспыхнул пожар.

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#пожар
#мчс
#россия
#возгорание
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Стало известно, почему военные ВСУ убили полицейского в Виннице
«Общественное»: убившие полицейского в Виннице военные везли боевые гранаты
21 апреля 2024, 22:07

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Украинские военные, застрелившие полицейского на блокпосту в Виннице, везли груз боевых гранат. Об этом пресс-секретарь полиции Елена Бережная сообщила украинскому телеканалу «Общественное».

Накануне стало известно, что группа мужчин, позднее оказавшихся военными ВСУ, застрелила полицейского во время досмотра в Виннице. Позднее их автомобиль был замечен в Одесской области. Полицейские начали операцию, в результате которой задержали преступников.

Двое задержанных планировали сбежать. Они напали на полицейского, поскольку перевозили запрещённый груз – боевые гранаты. В этом военные сами признались в ходе допроса.

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#убийство
#полицейские
#военные
#всу
#украина
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Пожар вспыхнул в торговых павильонах в Астрахани – видео
МЧС: пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров локализовали в Астрахани
21 апреля 2024, 21:36

Фото: iStock/Diy13

Пожар вспыхнул на крыше магазина и в торговых павильонах в Астрахани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что огонь распространился на площади 1,2 тысяч квадратных метров.



В ведомстве сообщали, что тушение пожара усложнено высокой пожарной нагрузкой и плотной застройкой. Также был риск перехода огня на соседние постройки. В связи с этим пришлось вызывать дополнительные бригады пожарных, которым удалось потушить пожар.

По состоянию на 20:41 по московскому времени пожар локализован.

В настоящее время данных о пострадавших нет.

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#пожар
#мчс
#возгорание
#россия
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Участник СВО из ЧВК «Вагнер» расчленил женщину в Ленобласти
21 апреля 2024, 21:11

Фото: iStock/tiero

Бывший боец ЧВК «Вагнер» Александр Серов расчленил женщину после ссоры. Об этом сообщает издание «Фонтанка. ру».

Отмечается, что инцидент произошёл в посёлке Никольское Ленинградской области, куда мужчина переехал летом 2023 года после возвращения из зоны СВО. До этого Серов находился в колонии, где с 2018 года отбывал 12-летний срок за убийство. После возвращения с фронта он был помилован.

Тело женщины, о пропаже которой оперативникам сообщила её 20-летняя дочь, обнаружили в двух чемоданах, один из которых был выброшен из окна квартиры.

42-летнего Серова полицейские задержали в ночь на 21 апреля. Он дал признательные показания.

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#убийство
#ленинградская область
#сво
#чвк
#вагнер
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Автобус с 50 пассажирами перевернулся на трассе в Ленобласти
21 апреля 2024, 20:44

Фото: iStock/conejota

Автобус с 50 пассажирами перевернулся на трассе в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Отмечается, что автобус двигался в сторону Усть-Луга из Кингисеппа. В один момент он внезапно съехал в кювет и перевернулся. В этот момент в салоне находились 50 рабочих.

В результате ДТП пострадали 10 пассажиров. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии, состояние ещё двоих оценивается как средней степени тяжести, а остальные шестеро отделались лёгкими травмами.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Предполагается, что водитель автобуса мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

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#дтп
#автобус
#ленинградская область
#рабочие
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DM: Гоночная машина влетела в толпу зрителей на Шри-Ланке, семеро погибли
21 апреля 2024, 19:28

Фото: iStock/AvigatorPhotographer

Во время гонок Fox Hill Super Cross 2024 на Шри-Ланке гоночная машина влетела в толпу зрителей, погибли семь человек, об этом сообщает Daily Mirror.
«Гоночный автомобиль вылетел за пределы трассы, в результате чего семь человек погибли, и более 20 человек были госпитализированы с травмами», — пишет шри-ланкский портал.

В издании уточнили, что страшная трагедия произошла в городке Дияталава. Предварительно, устроивший аварию водитель потерял управление.

Состояние некоторые пострадавших оценивается как «критическое».

Напомним, 20 апреля жуткая авария произошла в Подмосковье. Пассажирская маршрутка попала под грузовик. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#шри-ланка
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#смерть
#гонки
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