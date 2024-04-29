«Врачи без границ» заявили о тысячах «тихих убийств» в секторе Газа

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Тысячи людей могут погибнуть в секторе Газа даже в случае скорого прекращения огня. Об этом информирует РБК со ссылкой на «Врачей без границ».
Причинами повышенной смертности будут становиться болезни, которые вызваны антисанитарией и нехваткой еды. Боевые действия в Газе сопровождаются жертвами не только из-за ударов, но и предотвратимыми в нормальной ситуации смертями от заболеваний.
Отмечается, что от вооруженного противостояния пострадали более 32 тысяч мирных жителей Газы, 75 тысяч из них были ранены. В докладе благотворительной организации упоминается, что в случае прекращения конфликта, скорее всего, произойдет гибель тысячи людей из-за времени, которое будет необходимо для улучшения условий водоснабжения и санитарии.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Отмечается, что от вооруженного противостояния пострадали более 32 тысяч мирных жителей Газы, 75 тысяч из них были ранены. В докладе благотворительной организации упоминается, что в случае прекращения конфликта, скорее всего, произойдет гибель тысячи людей из-за времени, которое будет необходимо для улучшения условий водоснабжения и санитарии.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова