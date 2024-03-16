«Америка погибнет»: Илон Маск предрёк падение США

Фото: iStock/Naeblys
Соединённые Штаты Америки погибнут, если Вашингтон не изменит свою политику в отношении мигрантов, с таким заявлением выступил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.
«Америка погибнет, если мы получим еще четыре года такого развития событий», — написал один из пользователей X.
Илон Маск ответил на этот пост согласием.
Читайте также:
Трамп в случае победы на выборах депортирует нелегальных иммигрантов
В США признали, что сильно уступают России по числу тяжелых ледоколов
Сенатор Круз: США столкнулись с самой большой угрозой терактов с 2001 года
Евгения Парфентьева