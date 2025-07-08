«Американец на политических качелях»: Медведев высказался о неоднозначной реакции Трампа на разговор с Путиным

08 июля 2025, 11:40

Медведев дал Трампу прозвище американец

Дмитрий Медведев (фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев дал прозвище президенту США Дональду Трампу. Соответствующий пост политик опубликовал в своём Telegram-канале.