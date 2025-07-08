«Американец на политических качелях»: Медведев высказался о неоднозначной реакции Трампа на разговор с Путиным
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев дал прозвище президенту США Дональду Трампу. Соответствующий пост политик опубликовал в своём Telegram-канале.
Он написал, что «Американец снова катается на своих любимых политических качелях». Такими словами Медведев прокомментировал неоднозначные выводы Трампа об общении с российским коллегой Владимиром Путиным. Так, сначала американский президент заявил, что удовлетворён беседой, однако позже объявил о разочаровании.
Также он вслед за Путиным объявил, что Россия будет добиваться целей СВО.
Напомним, что в ходе телефонного разговора с Трампом 3 июля Путин, вопреки ожиданиям американской стороны, заявил, что Россия не собирается отступать от своих целей по устранению первопричин конфликта на Украине. Вместе с тем он добавил, что Москва продолжает искать переговорное решение проблемы.
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