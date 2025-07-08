Пентагон: США отправят Украине оборонительное вооружение

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В Пентагоне заявили, что США предоставят Украине оборонительное вооружение. Об этом сообщает агентство Reuters.



«Пентагон заявляет, что министерство обороны США отправит Украине дополнительные оборонительные вооружения», — передает издание.

На фоне этого американский лидер Дональд Трамп пообещал Киеву дать больше оружия, о чем ранее писало Wall Street Journal. Президент отметил, что предоставит Украине столько помощи, сколько сможет.

При этом в начале июля стало известно, что Пентагон прекратил поставлять оружие киевским властям. Причиной является истощение американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли позже подтвердила эту информацию и отметила, что страна руководствуется в первую очередь интересами государства.
Иван Мусатов

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