Пентагон: США отправят Украине оборонительное вооружение
В Пентагоне заявили, что США предоставят Украине оборонительное вооружение. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Пентагон заявляет, что министерство обороны США отправит Украине дополнительные оборонительные вооружения», — передает издание.
На фоне этого американский лидер Дональд Трамп пообещал Киеву дать больше оружия, о чем ранее писало Wall Street Journal. Президент отметил, что предоставит Украине столько помощи, сколько сможет.
При этом в начале июля стало известно, что Пентагон прекратил поставлять оружие киевским властям. Причиной является истощение американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли позже подтвердила эту информацию и отметила, что страна руководствуется в первую очередь интересами государства.