«Личные мотивы»: В Совфеде указали на причину отказа Зеленского от прекращения огня

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Президентом Украины Владимиром Зеленским в нынешнем конфликте движут не политические, а личные мотивы, об этом заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в интервью для «РИА Новости».
«Им (Владимиром Зеленским) движут исключительно личные мотивы. Никакого государственного подхода и переживаний за судьбу Украины и украинского народа здесь нет. На первом месте – интересы Зеленского и его ближайшего окружения», — прокомментировал ситуацию Цеков.
По его словам, Зеленскому необходим этот конфликт, чтобы как можно дольше оттягивать президентские выборы и оставаться у власти.
Читайте также:
Зеленский отказался от временного прекращения огня на Украине
«Есть вопросы»: Зеленский обратился к покинувшим страну украинцам
«Одесса станет русским городом»: В США прислушались к заявлению Путина
Евгения Парфентьева