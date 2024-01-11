В Европарламенте выступили против выделения Киеву помощи в 50 млрд евро

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Евросоюз не должен выделять 50 миллионов евро на помощь Украины из-за коррупции в стране. Об этом заявил депутат Европарламента Харольд Вилимски.
Он отметил, что абсолютно неприемлемо предоставлять в свободное распоряжение такие крупные суммы украинскому президенту Владимиру Зеленскому и его «коррумпированному государственному аппарату».
Кроме того, Вилимски обвинил в коррупции и самого главу государства, припомнив ему сомнительные сделки с офшорами.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее сообщал, что Европейская комиссия готовит запасной план по выделению помощи Украины вне бюджета Евросоюза. Его представят в ходе внеочередного саммита сообщества 1 февраля.
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Кроме того, Вилимски обвинил в коррупции и самого главу государства, припомнив ему сомнительные сделки с офшорами.
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Анастасия Чинкова