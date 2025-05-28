Американист Блохин назвал игрой на публику слова Трампа о Путине
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин назвал слова президента США Дональда Трампа о возможном ухудшении отношений с российским коллегой Владимиром Путиным игрой на публику.
По словам Блохина, заявление Трампа является «игрой на публику», но отметил, что для американского президента личные отношения очень важны.
«По опыту его первой администрации, не дай бог с ним разругаться — и о профессионализме можно забыть. Мы помним, какая была кадровая чехарда и как он менял советников по нацбезопасности и ни с кем не мог работать», — рассказал Блохин в беседе с RT.
Он добавил, что если Трамп все же «разругается» с Путиным, то будет двигаться по линии экс-президента Джо Байдена. В этом случае все его планы рухнут.
Тем временем директор Института политических исследований Сергей Марков отметил в разговоре с Общественной Службой Новостей, что Трамп не хочет принимать никаких антироссийских санкций.
«По мнению американского лидера, санкции США толкают российскую экономику в объятия Китая и, таким образом, дают Пекину доступ к огромным природным ресурсам России», — пояснил Марков.
Эксперт напомнил, что президент США несколько раз говорил о том, что санкции против России являются чудовищной глупостью, которую совершила команда Байдена. Однако мнение это может измениться, если европейским лидерам все же удастся поссорить Путина и Трампа, подчеркнул Марков.