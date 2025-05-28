Американист Блохин назвал игрой на публику слова Трампа о Путине

28 мая 2025, 18:24

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин назвал слова президента США Дональда Трампа о возможном ухудшении отношений с российским коллегой Владимиром Путиным игрой на публику.





По словам Блохина, заявление Трампа является «игрой на публику», но отметил, что для американского президента личные отношения очень важны.





«По опыту его первой администрации, не дай бог с ним разругаться — и о профессионализме можно забыть. Мы помним, какая была кадровая чехарда и как он менял советников по нацбезопасности и ни с кем не мог работать», — рассказал Блохин в беседе с RT.

«По мнению американского лидера, санкции США толкают российскую экономику в объятия Китая и, таким образом, дают Пекину доступ к огромным природным ресурсам России», — пояснил Марков.