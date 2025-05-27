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«Знаю только одну плохую вещь»: Медведев ответил на угрозы Трампа России

Дмитрий Медведев ответил на угрозу Трампа России фразой о ядерной войне
Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев ответил на угрозы американского президента Дональда Трампа фразой о Третьей мировой войне.
«Что касается слов Трампа о том, что (президент России Владимир — прим. ред.) Путин «играет с огнем» и «действительно плохие вещи» происходят с Россией. Я знаю только одну действительно плохую вещь — это Третья мировая война. Надеюсь, Трамп это понимает!» — написал Медведев в Telegram-канале.
Перед этим президент США заявлял в личной соцсети, что Москва якобы «играет с огнем». До этого Трамп уже критиковал действия российского лидера. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что слова хозяина Белого дома связаны с эмоциональными перегрузками на фоне российско-украинских переговоров.

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В ГД оценили заявление Келлога о возможной встрече Путина с Трампом и Зеленским в Женеве
Депутат Чепа: Путин и Трамп сначала встретятся без Зеленского
27 мая 2025, 19:42

Фото: iStock/sb2010

Женева не является хорошим местом для встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Напомним, спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Путин может встретиться с Трампом и Зеленским в Женеве.

«Я сомневаюсь, что Женева — самое удобное место для возможной встречи. Я думаю, что встреча состоится сначала на двоих — Трампа с Путиным. А потом, возможно, в другом составе», — сказал Чепа «Газете.Ru».

По его словам, встреча Путина и Трампа готовится постоянно, однако есть определенные силы, которые не дают ей состояться. Кроме того, массированные удары БПЛА ВСУ по гражданским объектам России и санкции усложняют подготовку переговорного процесса, считает депутат.

Чепа также добавил, что у Путина, Трампа и Зеленского совершенно разный «политический и интеллектуальный вес».

В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с RT выразил мнение, что Трамп хочет наладить отношения с Москвой вовсе не потому, что он «друг Путина, а потому что для Трампа главным противником является Китай».

«Ослабить Китай можно только одним способом: оторвать Китай от России, вбить клин между Россией и Китаем. Это можно только с помощью попытки нормализации, улучшения отношений между Россией и США. Так полагает Трамп», — пояснил Блохин.

Эксперт уверен, что именно так и будет в дальнейшем действовать американский президент.


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В Кремле высказались о попытках атаковать Россию
Дмитрий Песков: Путин дал понять, что хулиганить беспилотниками в России нельзя
27 мая 2025, 18:50

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин дал четкое понимание, что «хулиганить беспилотниками» в РФ нельзя, поскольку на это будет ответ, заявил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так «беспилотниками хулиганить» у нас в России. Будете хулиганить — будете получать», — прокомментировал он.
Перед этим пророссийский подпольщик Сергей Лебедев сообщал прессе, что бойцы ВС РФ ударили по группировке украинских операторов БПЛА у аэропорта под Харьковом. Лебедев отмечал, что противник лишился ангара со множеством различных дронов.

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Российские танкисты устроили хаос на позициях ВСУ в ДНР
27 мая 2025, 18:12

Фото: iStock/Evgeny555

Командир танкового батальона с позывным «Алтай» рассказал, как его экипаж устроил хаос на позициях ВСУ при выполнении боевого задания в зоне спецоперации.
Первый бой российского танкиста случился под Каменкой в ДНР. Взвод «Алтая» смог прорвать три линии окопов ВСУ, а также уничтожить шесть машин и два расчёта ПТУР противника.

«Одна машина зашла в деревню, начала там хаос устраивать. Они к этому готовы не были, начали подтягивать резервы, просто мимо нас проскакивали, останавливались, недоумевая, свои это или не свои, а на них уже смотрела 125-ка... В посадке хаос начинается, противник к нам сам выбегает с посадки, потому что там всё горит, начинаем их расстреливать из пулемёта», — рассказал «Алтай» в беседе с RT.

Тогда бойца наградили орденом Мужества.

В общей сложности на счету «Алтая» порядка двух тысяч боевых выездов. Он выполняет боевые задачи в рядах 60-й бригады 5-й армии группировки «Восток». А все мужчины в его семье были танкистами.

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Пенсионерка пострадала при ударе дрона ВСУ по больнице в Алёшках
Сальдо: ВСУ атаковали больницу в Алёшках, ранена 85-летняя женщина
27 мая 2025, 17:42

Фото: iStock/NiseriN

Ночью 27 мая украинский беспилотник ударил по районной больнице в Алёшках. В результате атаки пострадала 85-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.
Он добавил, что повреждены здание медучреждения и машина скорой помощи. Сальдо подчеркнул, что удар был прицельным.

По данным Минобороны, в ночь с 26 на 27 мая российские средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 99 украинских БПЛА.

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«Станут законными целями»: Стало известно, как Россия может ответить на атаки со стороны Украины
Сергей Липовой: ВКС РФ могут нанести удары по заводам, производящим Taurus
27 мая 2025, 17:38

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Россия может нанести удары по заводам, где производят ракеты Taurus. Так считает председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой.
«Заявление Мерца о том, что они якобы сняли все ограничения на поставки дальнобойного вооружения киевскому режиму, говорит о том, что Европа не стремится остановить кровопролитную войну на Украине. Наоборот, речь идет о повышении градуса напряжения и усилении военных действий через поставку дополнительных объемов оружия», — отметил Липовой в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Он добавил, что при эскалации украинского конфликта заводы, где производят ракеты Taurus, станут законными целями для ВКС РФ. Эксперт уточнил, что Россия сможет нанести по ним удары, если ракеты полетят в сторону наших городов, для ликвидации источника опасности.

В свою очередь депутат ГД Виктор Водолацкий заявил, что Москва может применить «другое» оружие, если Запад все-таки решит поставить Киеву дальнобойные ракеты. Об этом пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости.

По словам Водолацкого, Россия обладает необходимым вооружением для того, чтобы обеспечить безопасность своих населенных пунктов и не допустить их обстрелов.

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