«Знаю только одну плохую вещь»: Медведев ответил на угрозы Трампа России

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев ответил на угрозы американского президента Дональда Трампа фразой о Третьей мировой войне.
«Что касается слов Трампа о том, что (президент России Владимир — прим. ред.) Путин «играет с огнем» и «действительно плохие вещи» происходят с Россией. Я знаю только одну действительно плохую вещь — это Третья мировая война. Надеюсь, Трамп это понимает!» — написал Медведев в Telegram-канале.Перед этим президент США заявлял в личной соцсети, что Москва якобы «играет с огнем». До этого Трамп уже критиковал действия российского лидера. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что слова хозяина Белого дома связаны с эмоциональными перегрузками на фоне российско-украинских переговоров.
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