NYT: Трамп хочет разделить мир на сферы влияния между США, Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп хочет разделить мир на сферы влияния между своей страной, Россией и Китаем. Об этом пишет New York Times.
«На прошлой неделе Трамп заявил, что хочет нормализовать торговлю с Россией. <…> Возможно, Трамп имеет в виду нечто еще более масштабное, связанное с Россией и Китаем, и это будет грандиозная сделка», — говорится в сообщении.
В статье указывают на то, что последние заявления Трампа могут гооврить о его желании разделить мир на новую трехполярную систему. Согласно ей, каждая из стран является доминирующей в своей части планеты. К тому же США собираются выводить своить войска со всего мира, что сыграет на пользу России и Китаю. При этом Вашингтон уделит наибольшее внимание Панамскому каналу и Латиснкой Америке.