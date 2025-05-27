В ГД оценили заявление Келлога о возможной встрече Путина с Трампом и Зеленским в Женеве

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Женева не является хорошим местом для встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Напомним, спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Путин может встретиться с Трампом и Зеленским в Женеве.
По его словам, встреча Путина и Трампа готовится постоянно, однако есть определенные силы, которые не дают ей состояться. Кроме того, массированные удары БПЛА ВСУ по гражданским объектам России и санкции усложняют подготовку переговорного процесса, считает депутат.
Чепа также добавил, что у Путина, Трампа и Зеленского совершенно разный «политический и интеллектуальный вес».
В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с RT выразил мнение, что Трамп хочет наладить отношения с Москвой вовсе не потому, что он «друг Путина, а потому что для Трампа главным противником является Китай».
Эксперт уверен, что именно так и будет в дальнейшем действовать американский президент.
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«Я сомневаюсь, что Женева — самое удобное место для возможной встречи. Я думаю, что встреча состоится сначала на двоих — Трампа с Путиным. А потом, возможно, в другом составе», — сказал Чепа «Газете.Ru».
По его словам, встреча Путина и Трампа готовится постоянно, однако есть определенные силы, которые не дают ей состояться. Кроме того, массированные удары БПЛА ВСУ по гражданским объектам России и санкции усложняют подготовку переговорного процесса, считает депутат.
Чепа также добавил, что у Путина, Трампа и Зеленского совершенно разный «политический и интеллектуальный вес».
В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с RT выразил мнение, что Трамп хочет наладить отношения с Москвой вовсе не потому, что он «друг Путина, а потому что для Трампа главным противником является Китай».
«Ослабить Китай можно только одним способом: оторвать Китай от России, вбить клин между Россией и Китаем. Это можно только с помощью попытки нормализации, улучшения отношений между Россией и США. Так полагает Трамп», — пояснил Блохин.
Эксперт уверен, что именно так и будет в дальнейшем действовать американский президент.
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Элина Позднякова