Американист Дробницкий объяснил факторы формирования Трампом команды

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что новоизбранный презиеднт США Дональд Трамп при формировании своей команды ориентируется на два фактора — личную лояльность и способность сломать сопротивление федерального госаппарата.
«Все назначения, которые сейчас делает Трамп, пока отвечают двум естественным принципам. Первый — фактор личной лояльности к нему, и здесь нет разделения между его повесткой и им лично. Трамп за первый срок наелся людьми, которые говорили ему, что они все за него, а на деле начинали саботировать всё, что он говорит», — прокомментировал в беседе с RT Дробницкий.
А политолог Дмитрий Солонников высказал мнение о том, что Дональд Трамп при всём желании не сможет быстро остановить военную помощь Украине.
«Бюджет к моменту инаугурации Трампа будет уже принят. Целый ряд законов, которые не дают новой администрации быстро изменить ситуацию, тоже уже принят. Администрация Байдена сделала всё, чтобы меры помощи Украине было отменить трудно. Новая администрация уже будет думать, как в этих условиях работать», — объяснил в беседе с «Известиями» Солонников.
Ранее стало известно о том, что миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению государственной эффективности (DOGE).
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