The Hill: Трамп симпатизирует Путину и испытывает чувство презрения к Зеленскому

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В последнее время у Украины были натянутые отношения с действующей администрацией президента Джозефа Байдена. Однако приход в Белый дом Дональда Трампа может стать для Киева ещё более серьёзным испытанием.
Об этом пишут обозреватели британского издания The Hill. В публикации отмечается, что запрет наносить удары вглубь территории России западным оружием расстроил Украину, но с приходом к власти Трампа всё может обернуться значительно хуже. Авторы материала отмечают, что Трамп уже давно демонстрирует симпатию российскому лидеру Владимиру Путину, одновременно питая глубокое презрение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Вероятно, из-за отказа того поддаться влиянию американского президента после скандала, который привёл к первому импичменту Трампа.
В статье указывается, что Трамп говорит о сокращении помощи Киеву для того, чтобы склонить Зеленского к переговорам. Отмечается, что такая позиция ставит в трудное положение Евросоюз.
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Александр Бойцов