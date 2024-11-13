Маск назвал свой пост в команде Трампа «угроза для бюрократии, не демократии»

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)
Илон Маск заявил, что после избрания нового президента в США серьезная опасность ждет бюрократию, а не демократию, как настаивает оппозиция. Маск сказал это в отношении недовольных его назначением в администрацию Трампа.
«Угроза демократии? Нет, угроза бюрократии», — написал миллиардер в X (ранее Twitter), пародируя высказывания Джо Байдена и Камалы Харрис, которые неоднократно называли Дональда Трампа «угрозой демократии».Избранный президент Дональд Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство (DOGE), работающее над улучшением госэффективности. К 4 июля 2026 года, к 250-летию США, министерство должно добиться «меньшего и более эффективного правительства».
Маск также пообещал, что все действия нового Министерства эффективности правительства будут публиковаться для обеспечения прозрачности. Он пригласил американцев следить за решением задач ведомства и давать обратную связь о тратах.
Маск добавил, что создаст список самых «тупых трат» налогоплательщиков, который, по его словам, будет одновременно и трагичным, и занимательным.
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