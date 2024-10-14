Американист Дудаков не исключил покушений на Трампа новыми методами

Фото: сайт Дональда Трампа
Политолог-американист Малек Дудаков допустил новые покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, причём с использованием даже дронов.
«Охрана Трампа стала сильнее сейчас. И сама секретная служба получила больше агентов, начали использовать дроны, уже дотошно осматривают всех, кто приходит на мероприятия. Но вполне возможно, что новые покушения будут происходить. Нельзя исключать того, что это некий заговор тех сил в американском глубинном государстве, которые не любят Трампа. Вероятность новых покушений высокая. Для Трампа нужно безопасность и дальше усиливать. Могут быть задействованы и дроны, и как от них защищаться той же секретной службе, никто не знает», — прокомментировал в беседе с RT Дудаков.
А американист и политолог Константин Блохин высказал мнение о том, что высокая вероятность покушений на Трампа играют ему на руку, поскольку продолжают поддерживать его имидж некоей сакральной жертвы в этой политической игре.
«Тема с покушениями играет Трампу на руку, потому что он становится сакральной жертвой, мучеником американской системы. Отчасти и сам Трамп заинтересован в том, чтобы поддерживать эту повестку. Его хотят не допустить к выборам, потому что часть американского истеблишмента рассматривает в нем угрозу. Было ли покушение, был ли это психопат-одиночка или психопат-одиночка по заказу глубинного государства – покажет время», – прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Блохин.
Ранее Малек Дудаков заявил, что задержанный за попытку покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа мог не иметь намерений причинить вред политику.
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