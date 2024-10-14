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Американист Дудаков не исключил покушений на Трампа новыми методами

14 октября 2024, 18:35
Фото: сайт Дональда Трампа

Фото: сайт Дональда Трампа

Политолог-американист Малек Дудаков допустил новые покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, причём с использованием даже дронов.
«Охрана Трампа стала сильнее сейчас. И сама секретная служба получила больше агентов, начали использовать дроны, уже дотошно осматривают всех, кто приходит на мероприятия. Но вполне возможно, что новые покушения будут происходить. Нельзя исключать того, что это некий заговор тех сил в американском глубинном государстве, которые не любят Трампа. Вероятность новых покушений высокая. Для Трампа нужно безопасность и дальше усиливать. Могут быть задействованы и дроны, и как от них защищаться той же секретной службе, никто не знает», — прокомментировал в беседе с RT Дудаков.

А американист и политолог Константин Блохин высказал мнение о том, что высокая вероятность покушений на Трампа играют ему на руку, поскольку продолжают поддерживать его имидж некоей сакральной жертвы в этой политической игре.



«Тема с покушениями играет Трампу на руку, потому что он становится сакральной жертвой, мучеником американской системы. Отчасти и сам Трамп заинтересован в том, чтобы поддерживать эту повестку. Его хотят не допустить к выборам, потому что часть американского истеблишмента рассматривает в нем угрозу. Было ли покушение, был ли это психопат-одиночка или психопат-одиночка по заказу глубинного государства – покажет время», – прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Блохин.

Ранее Малек Дудаков заявил, что задержанный за попытку покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа мог не иметь намерений причинить вред политику.

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#дроны
Германия утратила веру в победу Украины
Bild: в Минобороны ФРГ перестали верить в победу Украины в конфликте с Россией
14 октября 2024, 18:13

Фото: iStock/photosvit

В Министерстве обороны ФРГ перестали верить, что Украина способна победить в конфликте с Россией и вернуть утраченные территории. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на недавний доклад оборонного ведомства. Отмечается, что ВСУ сильно истощены, а ВС РФ продолжают продвигаться на запад.
По информации издания, эксперты надеются, что скорая распутица снизит темы наступления российской армии, однако, как полностью остановить ее продвижение — им неизвестно.

Министерство в целом выражает обеспокоенность решимостью России несмотря ни на что продолжать боевые действия.

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#всу
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ЕС намерен «оказать поддержку» гендерному равенству в Молдавии
14 октября 2024, 18:02

Фото: iStock/Eblis

Евросоюз намерен профинансировать программы по поддержке «гражданского общества» и гендерного равенства в Молдавии.
Отмечается, что на эти цели планируется выделить €500 тыс.

Как пишет RT, в соответствующей документации такое финансирование объясняется тем, что организации гражданского общества в Молдове играют важную роль в процессе интеграции страны в ЕС, способствуют развитию эффективного управления, демократических институтов, защите прав человека и основных свобод. При этом эксперты сходятся во мнении, что с помощью таких программ Евросоюз просто формируют в молдавской среде лояльных себе общественников, а также мягко коррумпируют правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что Евросоюз ввёл санкции против Ирана. Как написали argumenti.ru со ссылкой на агентство DPA, причиной тому стали якобы «поставки России баллистических ракет» Тегераном.

Ранее Совет Евросоюза сегодня, 14 октября, утвердил расширение санкций в рамках режима за дестабилизацию обстановки в Молдавии.

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#молдавия
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Кадыров посетил Саудовскую Аравию и встретился с принцем
14 октября 2024, 17:56

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров с официальным визитом посетил Саудовскую Аравию, где встретился с принцем Турки бин Мухаммед бин Фахд бин Абдул Азизом. Об этом руководитель региона сообщил в своем телеграм-канале. По его словам, они обсудили социально-экономическое сотрудничество и возможности дальнейшего взаимодействия.
«В ходе визита в Саудовскую Аравию встретился с Его Королевским Высочеством, принцем Турки бин Мухаммед бин Фахд бин Абдул Азизом. Мы обсудили ряд актуальных вопросов социально-экономического характера, а также возможности дальнейшего взаимодействия в различных сферах. Я передал наилучшие пожелания руководству КСА и выразил уверенность в том, что все наши совместные усилия будут способствовать общему процветанию», — написал он.
Кадыров также добавил, что ему удалось посетить постпредство Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества, которое «играет важную роль в поддержании диалога между Россией и мусульманским миром».

Ранее Рамзан Кадыров раскритиковал действующую миграционную политику в России. Он назвал ее методы «средневековыми» и не соответствующими современным реалиям. По мнению лидера Чечни, если миграционную политику и необходимо менять, то «не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных». Кадыров отметил, что среди мигрантов присутствуют нарушители, однако среди них гораздо больше законопослушных граждан.

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Евросоюз утвердил расширение санкций за дестабилизацию обстановки в Молдавии
14 октября 2024, 17:24

Фото: iStock/sinonimas

Совет Евросоюза сегодня, 14 октября, утвердил расширение санкций в рамках режима за дестабилизацию обстановки в Молдавии. Об этом со ссылкой на официальный журнал ЕС сообщает РИА Новости. Под ограничения, как отмечается, попали глава Гагаузии Евгения Гуцул и еще пять человек.
По информации агентства, помимо Гуцул санкции коснулись политиков Гагаузии Юрия Кузнецова, Илью Узуна и Михаила Влаха, а также основателя АНО «Евразия» Нелли Парутенко. Ограничения подразумевают заморозку всех активов, которые находятся на территории Евросоюза, а также запрет на поездки в страны сообщества.

Стоит отметить, что новые санкции ввели в преддверии президентских выборов в Молдавии и референдума о присоединении к ЕС, голосования по которым пройдут 20 октября.

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#приднестровье
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Политолог Дудаков не исключил ошибки в интерпретации попытки покушения на Трампа
14 октября 2024, 16:59

Фото: РИА Новости/Кевин Даунс

Задержанный за попытку покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа мог не иметь намерений причинить вред политику. Такое мнение выразил в беседе с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков.
По словам политолога, американские спецслужбы начали проявлять повышенную бдительность в вопросе охраны Трампа после предыдущих покушений. Дудаков отметил, что политическая ситуация в Соединенных Штатах в настоящее время очень непростая: у экс-президента значительное число оппонентов, которые хотели бы его ликвидировать, что делает повышенную бдительность секретной службы вполне логичной и ожидаемой.

Эксперт исключил, что попытки покушений могли быть подстроены командой Трампа для набора очков избирателей.

Напомним, 13 июля текущего года кандидат в президенты США Дональд Трамп выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. На близлежащей крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в политика.

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#политика
#дональд трамп
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На Западе заявили о панике Зеленского после отмены Рамштайна
Меркурис: Зеленский пытается добиться гарантий от Европы после отмены Рамштайна
14 октября 2024, 16:50

Владимир Зеленский срочно отправился в Европу после того, как стало известно об отмене контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», чтобы добиться поддержки по вступлению в Евросоюз и гарантий безопасности. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис во время трансляции на ютуб-канале «Duran». По его словам, «Рамштайн» воспринимался Зеленским как решающая встреча.
«Встреча в Рамштайне строилась как решающая встреча, на которой Зеленский собирался снова представить свой план победы. Теперь встреча не состоится. <…> Зеленский потерпел неудачу с американцами, так что теперь он ездит по Европе и пытается заставить европейцев вмешаться и взять на себя ответственность», — пояснил он.
Меркурис отметил, что теперь Зеленский решил акцентировать свое внимание на Европу, чтобы получить ускоренное вступление в ЕС. Однако, по словам эксперта, многим странам союза не нравится будущее с Украиной в Евросоюзе, так как она грозит экономической катастрофой.
«Кроме того, он обращается к европейцам, чтобы они обеспечили ему гарантии безопасности, которые без американцев европейцы не в состоянии дать, так что это конец», — подчеркнул аналитик.
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#зеленский
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Президент Ассамблеи в Женеве жестко прервала протест представителя Украины
Депутат Чепа: глава Межпарламентского союза Эксон прервала протест Украины
14 октября 2024, 16:24

Фото: iStock/alzay

Президент Ассамблеи Межпарламентского союза Тулия Эксон жестко прервала протест представителей Украины. Об этом «Ленте.ру» рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа.
По словам парламентария, Украина пыталась протестовать против того, что Тулия Эксон посещала Петербург и проводила встречи. Уточняется, что президент Ассамблеи жестко оборвала выступление украинской делегации по данному вопросу.

Чепа также напомнил о похожем случае на заседании Фонда Клинтона, где представителям Украины не позволили выступить. Примечательно, что мероприятие в основном было посвящено «украинской тематике».

Ранее стало известно, что украинские журналисты пожаловались на давление со стороны властей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#госдума
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Белоусов отправился на переговоры с военным руководством Китая
Белоусов прибыл с визитом в Пекин на переговоры с военным руководством Китая
14 октября 2024, 16:18

Фото: iStock/alzay

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в Пекин для переговоров с военным и военно-политическим руководством Китая. Об этом сообщает российское оборонное ведомство. Отмечается, что Белоусова уже встретил министр обороны КНР адмирал Дун Цзюнь.
«В ходе визита министр обороны России проведет ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством страны», — указано в сообщении.
Министра обороны России вместе с его делегацией с почетом встретили у Центрального военного совета КНР, перед ними провели марш почетного караула и сыграл оркестр.

Ранее сообщалось, что Китай начал учения «Совместный меч – 2024B» вблизи Тайваня. Целью мероприятий является блокада, атака и захват ключевых портов и районов. Учения пройдут в северной, южной и восточной частях острова, в них примут участие военно-морской флот, армия, ракетные войска, военно-воздушные силы и другие подразделения.

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Стало известны цели визита посланника Ватикана по Украине в Москву
Посланник Ватикана по Украине планирует встречу с патриархом Кириллом в Москве
14 октября 2024, 16:06

Фото: iStock/AlexandreFagundes

В Москву сегодня, 14 октября, прибыл посланник папы Римского по Украине кардинал Маттео Дзуппи. Об этом со ссылкой на источник при Святом престоле сообщает РИА Новости. Отмечается, что представитель Ватикана планирует встречу с патриархом Кириллом.
«Визит продолжает миссию в рамках гуманитарной инициативы Ватикана по Украине. Возможна встреча Дзуппи с патриархом Кириллом», — заявил источник.
По информации агентства, кардинал уже встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, однако детали их беседы не сообщаются.

Напомним, год назад кардинал Дзуппи уже проводил гуманитарную миссию, посетив Украину, Россию, США и Китай. Итогом его встреч стали договоренности по разработке механизма для воссоединения несовершеннолетних с их родителями или опекунами.

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