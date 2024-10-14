В США задержали вооруженного мужчину возле митинга Трампа

Фото: iStock/choochart choochaikupt
Полиция задержала 49-летнего вооруженного мужчину в городе Коачелла в американском штате Калифорния. Об этом заявил департамент шерифа округа Риверсайд телеканалу ABC7.
Инцидент произошел в субботу, 12 октября. Неподалеку от места задержания проходила предвыборная встреча кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.
Полиция задержала водителя черного внедорожника. При нем были обнаружены дробовик и заряженный пистолет.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп не будет играть в гольф до окончания предвыборной кампании. По данным NBC News, «директор Секретной службы США Рональд Роу сказал ему, что федеральные агенты не могут полностью обеспечить его безопасность во время игры».
Читайте также:
Байден поручил Пентагону организацию президентской охраны Трампа
Байден поддержал просьбу Трампа о военных самолетах
Трамп запросил военную помощь из-за возможной угрозы от Ирана
Полиция задержала водителя черного внедорожника. При нем были обнаружены дробовик и заряженный пистолет.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп не будет играть в гольф до окончания предвыборной кампании. По данным NBC News, «директор Секретной службы США Рональд Роу сказал ему, что федеральные агенты не могут полностью обеспечить его безопасность во время игры».
Читайте также:
Байден поручил Пентагону организацию президентской охраны Трампа
Байден поддержал просьбу Трампа о военных самолетах
Трамп запросил военную помощь из-за возможной угрозы от Ирана
Александр Климов