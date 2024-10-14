В США заметили нарастающее напряжение между Харрис и Баденом перед выборами

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Напряженность между президентом США Джо Байдена и предвыборным штабом кандидата от Демократической партии Камалы Харрис усилилась в преддверии выборов. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.
Многие чиновники до сих пор недовольны тем, что Байдену пришлось отказаться от участия в кампании. Однако они поддерживают Харрис и хотят, чтобы она победила. Тем не менее, по словам собеседника издания, Белый дом обвинил сотрудников штаба кандидата в нелояльности.
Более того, команда кандидата Харрис считает, что команда Байдена делает недостаточно для координации рабочей программы президента по кампании Харрис.
Ранее экс-лидер США Дональд Трамп заявил о ненависти Байдена к Харрис за то, что она заняла его место в президентской гонке.
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Более того, команда кандидата Харрис считает, что команда Байдена делает недостаточно для координации рабочей программы президента по кампании Харрис.
Ранее экс-лидер США Дональд Трамп заявил о ненависти Байдена к Харрис за то, что она заняла его место в президентской гонке.
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Александр Климов