Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что предложение Владимира Зеленского к США о совместной разработке месторождений украинских природных ресурсов, находящиеся в том числе на перешедших России территориях, объясняется стремлением украинской власти хоть как-то заинтересовать приходящих к власти в Штатах республиканцев.
«Сейчас приходят республиканцы, прагматики, и здесь украинские лоббисты уже пытаются задействовать другую карту, такую более прагматичную, о том, что якобы нужно помогать Украине ради того, чтобы потом была возможность осваивать некие колоссальные ресурсы», — пояснил в беседе с RT Дудаков.
А политолог Иван Мезюхо объяснил, почему Киев поменял свою воинственную риторику на «воинственно-дипломатическую», в частности, касательно Крыма.
«Он боится президентства Дональда Трампа, так как тот для него означает политическую неопределенность, что для киевского режима может выразиться в том числе и проблемами с поставками американского вооружения Украине и финансовой помощью», — пояснил в беседе с «Известиями» специалист.
Ранее депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что предложение Владимира Зеленского к США о совместной разработке месторождений украинских природных ресурсов, находящиеся в том числе на перешедших России территориях, говорит о прогрессирующем безумии Зеленского.
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