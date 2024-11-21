Зеленские сделал США предложение, реализация которого крайне маловероятна

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский предложил США вместе разрабатывать месторождения украинских природных ресурсов, которые в основном находятся на территориях, которые взяла под контроль Россия, надеясь, что такое предложение может заинтересовать избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет польское издание Portal Obronny.
«Аналитики подчеркивали, что минеральные ресурсы Украины, которые оцениваются в "триллионы долларов", включая титан, графит и литий, могут стать разменной монетой в переговорах Владимира Зеленского с Дональдом Трампом», — говорится в статье.
Автор ссылается на издание NYT, которое сообщает, что на Украине содержатся 7% мировых запасов титана, 20% запасов графита и 500 тысяч тонн лития. Однако в стране не разрабатывали эти месторождения из-за отсутствия необходимых для этого мощностей. При этом исполнение плана Зеленского несколько осложняется тем, что территории, на которых располагаются ресурсы, уже перешли под контроль России.
Так, польское издание пишет, что предложение Зеленского станет актуальным лишь в случае возврата Украиной Донбасса.
«Может быть, кто-то знает, как заставить их (Россию – ред.) отдать эти почти 20% украинской территории, которая по их закону уже является частью РФ?» — рассуждает автор материала.
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