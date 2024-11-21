Депутат Толмачёв заявил о прогрессе безумия Зеленского

Депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что предложение Владимира Зеленского к США о совместной разработке месторождений украинских природных ресурсов, находящиеся в том числе на перешедших России территориях, говорит о прогрессирующем безумии Зеленского.
«Безумие Зеленского прогрессирует без остановки. В попытках добыть ещё денег с Запада и продолжить войну до последнего украинца он не только раздал управляемые киевским режимом земли и предприятия иностранным компаниям, но и предлагает подряды на территориях, находящихся под контролем России», — отметил в беседе с RT Толмачёв.
Прокомментировал такое предложение Зеленского к США и депутат Госдумы Борис Гладких.
«Эти заявления звучат на фоне того, что сейчас ВСУ терпят неудачи на фронте по целому ряду направлений, продолжают отходить на запад. В этой ситуации необходимо давать какие-то посылы. Один из этих посылов — это сказать о том, что они не оставляют притязаний на территории», — приводят «Известия» со ссылкой на «Дума ТВ» слова Гладких.
Ранее Владимир Зеленский предложил США вместе разрабатывать месторождения украинских природных ресурсов, которые в основном находятся на территориях, которые взяла под контроль Россия, надеясь, что такое предложение может заинтересовать избранного президента США Дональда Трампа.
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Мелисса Тимофеева