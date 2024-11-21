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Депутат Толмачёв заявил о прогрессе безумия Зеленского

Депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что предложение Владимира Зеленского к США о совместной разработке месторождений украинских природных ресурсов, находящиеся в том числе на перешедших России территориях, говорит о прогрессирующем безумии Зеленского.
«Безумие Зеленского прогрессирует без остановки. В попытках добыть ещё денег с Запада и продолжить войну до последнего украинца он не только раздал управляемые киевским режимом земли и предприятия иностранным компаниям, но и предлагает подряды на территориях, находящихся под контролем России», — отметил в беседе с RT Толмачёв.

Прокомментировал такое предложение Зеленского к США и депутат Госдумы Борис Гладких.



«Эти заявления звучат на фоне того, что сейчас ВСУ терпят неудачи на фронте по целому ряду направлений, продолжают отходить на запад. В этой ситуации необходимо давать какие-то посылы. Один из этих посылов — это сказать о том, что они не оставляют притязаний на территории», — приводят «Известия» со ссылкой на «Дума ТВ» слова Гладких.

Ранее Владимир Зеленский предложил США вместе разрабатывать месторождения украинских природных ресурсов, которые в основном находятся на территориях, которые взяла под контроль Россия, надеясь, что такое предложение может заинтересовать избранного президента США Дональда Трампа.

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#украина
Стармер не осознаёт реальное положение дел на Украине, заявил посол РФ в Лондоне
Посол РФ в Лондоне: Стармер не осознаёт реальное положение дел на Украине
21 ноября 2024, 19:54

Фото: iStock/nevenmn

Многочисленные воинственные заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера в адрес России говорят о том, что он не осознаёт реальное положение дел в конфликте на Украине. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу TRT World.
По его словам, изначально Стармер не позволял себе откровенно воинственных заявлений, однако в последние дни после определённой критики в свой адрес он начал настаивать на том, что Запад, включая Великобританию, должен наращивать военный потенциал и предоставлять Украине больше помощи. Это, отметил Келин, говорит о том, что британский премьер не осознаёт реальную ситуацию на Украине, где дела на самом деле обстоят совершенно по-другому.

Также он подчеркнул, что Великобритания обязалась ежегодно выделять на поддержку Украины по три миллиарда фунтов стерлингов на фоне многомиллиардной «дыры» в бюджете. Кроме того, Британия стала первой страной, которая поставила Украине западные танки.

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#всу
#запад
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Американист Дудаков объяснил планы Зеленского по разработке ресурсов
21 ноября 2024, 19:43

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что предложение Владимира Зеленского к США о совместной разработке месторождений украинских природных ресурсов, находящиеся в том числе на перешедших России территориях, объясняется стремлением украинской власти хоть как-то заинтересовать приходящих к власти в Штатах республиканцев.
«Сейчас приходят республиканцы, прагматики, и здесь украинские лоббисты уже пытаются задействовать другую карту, такую более прагматичную, о том, что якобы нужно помогать Украине ради того, чтобы потом была возможность осваивать некие колоссальные ресурсы», — пояснил в беседе с RT Дудаков.

А политолог Иван Мезюхо объяснил, почему Киев поменял свою воинственную риторику на «воинственно-дипломатическую», в частности, касательно Крыма.

«Он боится президентства Дональда Трампа, так как тот для него означает политическую неопределенность, что для киевского режима может выразиться в том числе и проблемами с поставками американского вооружения Украине и финансовой помощью», — пояснил в беседе с «Известиями» специалист.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что предложение Владимира Зеленского к США о совместной разработке месторождений украинских природных ресурсов, находящиеся в том числе на перешедших России территориях, говорит о прогрессирующем безумии Зеленского.

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#сша
#политолог
#депутат
#вооружения
#киев
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AT: Байден разрешил Киеву атаковать Россию ATACMS, чтобы подставить Трампа
21 ноября 2024, 18:57

Фото: istockphoto/rarrarorro

Пока ещё действующий президент США Джозеф Байден дал Киеву разрешение наносить удары вглубь территории России американскими ракетами ATACMS для того, чтобы подставить своего преемника, избранного лидера государства Дональда Трампа.
О таком решении главы Белого дома пишет американское издание American Thinker. По мнению обозревателей, в планах глубинного государства, интересам которого служат Байден и его администрация, добиться такой степени эскалации конфликта на Украине, чтобы его мирное урегулирование уже не представлялось возможным.

В публикации подчёркивается, что сторонники эскалации вооружённого противостояния пойдут на всё, чтобы Трамп в свой второй президентский срок не смог добиться заявленных целей и закончить конфликт на Украине. Они вынуждены так себя вести из страха возможных последствий и военного трибунала.

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#конфликт
#администрация
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#байден
#трамп
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«Никто не блефует»: Вучич объяснил позицию Путина по применению оружия для защиты
Вучич: только ненормальные думают, что Путин блефует в вопросе защиты РФ
21 ноября 2024, 18:53

Александр Вучич (фото: kremlin.ru)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что только ненормальные могут думать, что российский лидер Владимир Путин блефует в вопросе защиты России. Его слова приводит РИА Новости.
Глава Сербии отметил, что хорошо знает Путина, после чего призвал Евросоюз и США прислушаться к нему.

Вучич подчеркнул, что те люди, которые думают, что можно спокойно наносить удары по любым целям на территории России и такие шаги останутся без ответа, и Путин не применит все виды имеющегося в арсенале оружия, либо не знают российского лидера, либо просто «ненормальные».

Также сербский президент заявил, что мир в настоящее время находится на грани катастрофы.

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#владимир путин
#россия
#защита
#сербия
#политика
#вучич
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Фицо и Вучич договорились вместе приехать в Москву в мае 2025 года
21 ноября 2024, 18:42

Фото: iStock/Sergdid

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо договорился с президентом Сербии Александром Вучичем вместе посетить Москву в мае 2025 года. Об этом Фицо заявил на совместной пресс-конференции с Вучичем.
Глава правительства Словакии сообщил, что вместе с сербским президентом они придерживаются общего мнения о необходимости выражать уважение в отношении государств, которые внесли вклад в освобождение от фашизма их стран в конце Второй мировой войны.

Ранее, в начале октября, Фицо сообщил о готовности посетить Москву в следующем году по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Тогда он подчеркнул, что не позволит забыть «откуда пришла свобода». После этого Фицо заявил, что считает личным долгом посетить Москву по случаю Дня Победы в 2025 году.

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#словакия
#сербия
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#премьер-министр
#москва
#день победы
#россия
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Reuters: Борррель оправдал ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху
21 ноября 2024, 18:32

Жозеп Боррель (Фото: РИА Новости/ Алексей Витвицкий)

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил, что выдача Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест экс-министра обороны Израиля Йоава Галланта и израильского премьера Биньямина Нетаньяху оправдана и не мотивирована политически, проинформировало Reuters.
«Ордеры на арест Нетаньяху и Галланта не носят политического характера, необходимо уважать и исполнять решение суда», — обратил внимание глава евродипломатии.

На пресс-конференции в Иордании Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности подчеркнул, что данное решение МУС обязательны для участников, среди которых числится ЕС. По словам Жозепа Борреля, Евросоюз принял решения Международного уголовного суда к сведению.

МУС выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Премьер-министра Израиля и министра обороны государства подозревают в совершении преступлений «против человечности», а также военных преступлениях.

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#арест
#военные
#евросоюз
#жозеп боррель
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Правозащитник Девеле заявил об опасениях причастных к отмыванию денег на Украине
21 ноября 2024, 17:58

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Политический консультант, правозащитник Арно Девеле заявил, что все причастные к отмыванию денег на Украине опасаются команды избранного президента США Дональда Трампа, поскольку против них могут быть инициированы расследования.
«Они могут бояться запуска расследования в отношении того, как были израсходованы средства и почему не все эти средства поступили туда, куда должны были поступить», — приводит RT комментарий Девеле.

До этого журналистка Шарлота Голдстоун высказалась, что Запад сам начинает страдать от тех санкций, которые он ввёл против России. Как передают argumenti.ru со ссылкой на АБН24, она пояснила, что, например, после закрытия США и Европой неба для российских самолётов РФ пошла на аналогичный шаг, что привело к тому, что западная авиация начала испытывать определённые сложности и проблемы.

Ранее голливудский актёр Кевин Сорбо заявил, что в США скоро не будет политиков-психов, которые хотят войны с Россией, а простые американцы никогда этого не хотели и не хотят.

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#сша
#политика
#авиация
#запад
#рф
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Биолог объяснил, как выбрать самую свежую рыбу в магазине
Биолог Мануков: выбирать свежую рыбу нужно по цельной чешуе и розовым жабрам
21 ноября 2024, 17:16

Фото: iStock/nastya_ph

Выбирая рыбу, нужно обращать внимание на цельную чешую, однородную по цвету, заявил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Юрий Мануков. По его словам, на рыбе не должны быть видны повреждения и участки без чешуи.
«Для того, чтобы выбрать качественную рыбу, нужно смотреть на ее внешний вид. Прежде всего, на чешую — она должна быть по цвету однородная, без каких-либо повреждений, фрагментов отсутствия чешуи или ранений на теле», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.
Эскперт добавил, что рыба, естественно, не должна источать подозрительных запахов, глаза должны быть прозрачными, ни в коем случае не мутными и не ввалившимися.

Также при выборе свежей рыбы стоит осмотреть жабры. Для этого нужно немного отодвинуть жаберную крышку и обратить внимание на их цвет — они должны быть розовыми и однотонными.

Последний важный фактор, на который обратил внимание биолог, — это эластичность рыбы. Если слегка надавить на нее и отпустить, вмятина должна быстро исчезать.

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#рыба
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#магазин
#рынок
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Участник спецоперации Замир Гаджимурадов стал мэром города Дагестанские Огни
21 ноября 2024, 16:05

Фото: istockphoto/fortton

Участник специальной военной операции, бывший заместитель командира батальона спецназа «Ахмат» пошёл во власть. Он избран мэром города Дагестанские Огни.
Городское собрание депутатов единогласно поддержало кандидатуру Гаджимурадова, сообщает телеграм-канал «Что там у дагестанцев?». С июля 2024 года он занимал должность советника главы Дагестана.

Капитан Гаджимурадов в зону ведения боевых действий направился добровольно, сражался в составе батальона спецназа «Ахмат», был заместителем командира подразделения Апты Алаудинова. Награждён орденом Мужества.

Предыдущий глава городской администрации Дагестанских Огней Джалалутдин Алирзаев покинул свой пост в мае этого года. Обязанности мэра до избрания на этот пост Гаджимурадова исполнял Алахверди Халилов.

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#пост
#дагестан
#мэр
#спецоперация
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