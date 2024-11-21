Депутат Толмачёв заявил о прогрессе безумия Зеленского

Многочисленные воинственные заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера в адрес России говорят о том, что он не осознаёт реальное положение дел в конфликте на Украине. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу TRT World.