«Набор болезненных фантазий»: Захарова высказалась от «плане стойкости» Зеленского

«План стойкости» президента Украины Владимира Зеленского является «очередным набором болезненных фантазий», который направлен на обеспечения самосохранения во власти. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что Зеленский даже не скрывает истинных целей таких предложений, поскольку в украинском парламенте он открыто заявил, что в стране не будут проводиться выборы до окончания конфликта.
Накануне украинский президент в Верховной раде в обстановке секретности представил свой новый «план» внутреннего развития страны. В момент выступления в здании парламента отключили мобильную связь и интернет, трансляция не проводилась. Только спустя час отредактированный вариант речи Зеленского появился в его социальных сетях. Там отмечалось, что «план» состоит и десяти пунктов, которые охватывают вопросы, начиная от экономического развития и заканчивая сферой культуры. Полная, более проработанная версия документа появится в декабре. Ряд депутатов Верховной рады раскритиковали эти предложения.
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