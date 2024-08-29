Американист Дудаков: После ареста Дурова Цукерберг «сдал демократов-подельников»

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Основатель социальной сети Facebook* Марк Цукерберг признался, что его платформа манипулировала информацией под давлением Белого дома. В США это заявление назвали «политической гранатой в собственный окоп».
О том, что стоит за этим неожиданным признанием Цукерберга, рассказал РИА Новости эксперт-американист Малек Дудаков. Он отметил, что по сути в заявлении главы Meta* нет ничего неожиданного: о цензуре в Facebook* было давно известно, в том числе и из-за многократных утечек информации. Тем не менее, слова основателя соцсети действительно имели эффект разорвавшейся бомбы.
По словам эксперта, выступление Цукерберга стало настоящим медийным ударом по администрации Байдена — Харрис, и как раз накануне выборов. Теперь все гадают, чем был вызван такой приступ откровенности, ведь сам хозяин Meta* является убеждённым сторонником демократов.
Дудаков считает, что Цукербергом двигал исключительно «шкурный интерес». Он в одном окопе с демократами, но сейчас опасается оказаться крайним, вот и сдаёт «подельников», предположил специалист. Возможно, он опасается повторить судьбу Павла Дурова, арестованного во Франции, заключил эксперт.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
По словам эксперта, выступление Цукерберга стало настоящим медийным ударом по администрации Байдена — Харрис, и как раз накануне выборов. Теперь все гадают, чем был вызван такой приступ откровенности, ведь сам хозяин Meta* является убеждённым сторонником демократов.
Дудаков считает, что Цукербергом двигал исключительно «шкурный интерес». Он в одном окопе с демократами, но сейчас опасается оказаться крайним, вот и сдаёт «подельников», предположил специалист. Возможно, он опасается повторить судьбу Павла Дурова, арестованного во Франции, заключил эксперт.
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«Проведешь остаток жизни в тюрьме»: Трамп обвинил Цукерберга в поддержке заговора
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Основатель Facebook* Марк Цукерберг строит бункер, готовясь к апокалипсису
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Александр Бойцов