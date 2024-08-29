«Проведешь остаток жизни в тюрьме»: Трамп обвинил Цукерберга в поддержке заговора

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп пригрозил главе компании Meta* Марку Цукербергу, что тот проведет остаток жизни в тюрьме, если продолжит финансировать заговор в американском правительстве.
Слова Дональда Трампа из его книги «Спасти Америку» приводит издание Politico. Речь шла о пожертвованиях в $420 миллионов Цукерберга и его жены Присциллы Чан. Якобы деньги выделили на борьбу с COVID-19 в 2020, а на самом деле средства пошли на организацию голосования. Таким путем Цукерберг якобы сделал вклад в победу Джо Байдена на выборах.
Трамп написал, что еще будучи президентом США, пригласил Марка и Присциллу в овальный кабинет в Белом доме, когда те «замышляли заговор против президента» в 2020 году.
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*Признана экстремистской и запрещена в России
Лия Мурадьян