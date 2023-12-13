Американист Межуев назвал утешительным призом обещания Байдена Зеленскому

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Американист Борис Межуев заявил, что обещанные Вашингтоном Киеву $200 млн являются лишь утешительным призом для Украины, которой будет недостаточно этих средств.
«$200 млн — это ничто для поддержания украинской экономики на плаву. Возможно, этого хватит для обеспечения какими-то необходимыми снарядами на ближайшее время, но в принципе, конечно, стратегическую ситуацию это не меняет. Скорее это утешительный приз», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Межуев.
Он добавил, что американские республиканцы будут лишь использовать Украину скорее для решение своих внутреннеполитических задач, а не помогать ей. Сам же вопрос помощи Украине, который обязательно будет поднят и решён положительно, лишь ещё больше разделит Белый дом и Конгресс США.
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