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Американист Межуев назвал утешительным призом обещания Байдена Зеленскому

13 декабря 2023, 18:40
Фото: istockphoto.com/Стрингер

Фото: istockphoto.com/Стрингер

Американист Борис Межуев заявил, что обещанные Вашингтоном Киеву $200 млн являются лишь утешительным призом для Украины, которой будет недостаточно этих средств.

«$200 млн — это ничто для поддержания украинской экономики на плаву. Возможно, этого хватит для обеспечения какими-то необходимыми снарядами на ближайшее время, но в принципе, конечно, стратегическую ситуацию это не меняет. Скорее это утешительный приз», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Межуев.

Он добавил, что американские республиканцы будут лишь использовать Украину скорее для решение своих внутреннеполитических задач, а не помогать ей. Сам же вопрос помощи Украине, который обязательно будет поднят и решён положительно, лишь ещё больше разделит Белый дом и Конгресс США.

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#сша
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#россия
#политика
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WP: Американские власти были ошеломлены утечкой данных разведки по Украине
13 декабря 2023, 19:16

Фото: istockphoto/icholakov

После произошедшей нынешней весной утечки разведывательных данных по Украине из Пентагона американские власти запросили у крупных СМИ информацию о том, что из попавшего к ним в руки они намерены обнародовать. Руководство Вашингтона было просто в ярости.
Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, которые пообщались с журналистами на условиях полной анонимности. По словам источников, утечка данных разведки раскрыла информацию о слабостях Украины в области обслуживания поврежденных боевых машин, а также о сокращении поставок боеприпасов для систем ПВО.

Со слов чиновников, представители Белого дома были «ошеломлены и в ярости» из-за данного инцидента. Им самим пришлось тогда отвечать на множество запросов со стороны назойливых СМИ. Газета The New York Times, в частности, писала, что сотрудник разведывательного отделения Национальной гвардии ВВС Массачусетса Джек Тейшейра начал «сливать» секретные документы Пентагона на сервер в Discord ещё в феврале прошлого года.

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#пво
#украина
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Zet: Новый премьер Польши Туск отправил в отставку всех руководителей спецслужб
13 декабря 2023, 18:27

Фото: istockphoto/macky_ch

Новое правительство Польши под руководством премьер-министра Дональда Туска предложило отставку руководителям пяти ведущих спецслужб страны. Парламентская комиссия поддержала это решение.
Таким образом, свои посты покинули руководители Агентства внутренней безопасности, Центрального антикоррупционного бюро, Агентства разведки, Службы военной разведки и Службы военной контрразведки, сообщает радио Zet. Отмечается, что Парламентская комиссия по вопросам спецслужб рассмотрела предложение Туска и дала по нему положительное заключение.

Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге новое правительство в среду, 13 декабря. Принятие решения о реорганизации и кадровых перестановках в руководстве спецслужб стало одним из первых значимых изменений, предпринятых после смены руководства страны.

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#страны
#комиссия
#польша
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Кадыров решил взять отпуск и «посмотреть на работу со стороны»
13 декабря 2023, 17:16

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что намерен взять отпуск и посмотреть на свою работу со стороны. Об этом он заявил в ходе общения с жителями региона в формате прямого эфира.
На вопрос о том, как свое здоровье может оценить Кадыров в настоящий момент, он ответил, что в конце 2024 года намерен отдохнуть и взять отпуск.

Он пояснил, что намерен понять, какими проектами стоит заняться в дальнейшем, и чего «не хватило» прежде. 

Прежде сообщалось, что глава Чечни испытывает проблемы со здоровьем, в связи с чем прибыл на лечение в Кремлевскую больницу в Москву. Оказалось, что подобную информацию распространяли украинские телеграм-каналы. Позже Кадыров опроверг слухи о недомогании и назвал такую информацию откровенной ложью. 

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#отпуск
#здоровье
#лечение
#кадыров
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Британский премьер Сунак не смог войти в собственную резиденцию - видео
Британский премьер Сунак не смог войти в собственную резиденцию на Даунинг-стрит
13 декабря 2023, 17:01

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не смог войти в свою собственную резиденцию, расположенную по адресу Даунинг-стрит, 10. За конфузом коллеги наблюдал премьер Нидерландов Марк Рютте.
Во время официального визита премьер-министра Нидерландов в Лондон Сунак по традиции встретил его у порога резиденции. После рукопожатия политики попытались войти внутрь, но не смогли, сообщает телеграм-канал «Bild на русском». Дверь оказалась заперта. Британский премьер попытался открыть ее, но не сумел этого сделать. Сунак и Рютте уже стали пробовать найти другой вход, когда дверь открылась изнутри и министров впустили в резиденцию.

Оказывается, из соображений безопасности дверь на Даунинг-стрит возможно открыть только изнутри. Риши Сунак, вероятно, просто забыл об этом, а охранник внутри не успел вовремя открыть дверь, поэтому и произошла заминка.






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#традиции
#великобритания
#премьер-министр
#безопасность
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Названо необходимое число мобилизованных украинцев для восполнения потерь ВСУ
NYT: в ВСУ для восполнения потерь нужно мобилизовать по 20 тысяч человек в месяц
13 декабря 2023, 15:53

Фото: istock / Liudmila Chernetska

Чтобы восполнить потери ВСУ и совершить ротацию, Киеву нужно будет мобилизовать по 20 тысяч человек ежемесячно. Об этом пишет издание New York Times, ссылаясь на слова бывшего командующего украинским батальоном Евгения Дикого.
Украинское командование не оглашает количество потерь в рядах ВСУ, однако очевидно, что для восполнения рядов военных, необходимо проводить наборы на службу ежемесячно в течение всего будущего года. 

В начале осени американское издание Time сообщало, что на Украине мобилизуют мужчин в возрасте 43 лет. Прежде выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет был запрещен. Такая мера введена из-за нехватки бойцов в рядах ВСУ, сообщало агентство, ссылаясь на слова помощника президента Украины.  

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#сша
#солдаты
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#киев
#мобилизация
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Медведев заявил о необходимости отстоять тысячелетнюю Родину
Медведев: нужно отстоять Родину и не дать пустить под откос труды поколений
13 декабря 2023, 15:50

Фото: сайт Кремля

Председатель «Единой России», замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что необходимо отстоять тысячелетнюю Родину и не дать пустить под откос труды поколений. Об этом Медведев сообщил на дискуссионной площадке «Единой России».
Зампред Совбеза РФ в своем обращении к молодому поколению подчеркнул, что именно они будут принимать необходимые решения в ближайшее время. Он также добавил, что будущее не будет скучным.

Ранее Медведев в своем телеграм-канале написал, что новые заявления американского президента Джо Байдена, которые были сделаны во время визита Владимира Зеленского, означают, что победой для США сегодня является сохранение этой страны на карте мира, причём неважно, в каких границах. Он заключил, что в Вашингтоне осознают, что ВС России будут и дальше давить неонацистов на Украине.

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#медведев
#рф
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Посол Гармонин: В случае отправки Швейцарией оружия Киеву последствия неизбежны
13 декабря 2023, 15:49

Фото: istockphoto/william87

Швейцария неминуемо столкнётся с целым рядом неприятных экономических последствий, а геоэкономический статус страны будет безвозвратно утерян. Об этом заявил посол РФ в Берне Сергей Гармонин.
В беседе с РИА Новости дипломат отметил, что дрейф альпийского государства в сторону НАТО вполне очевиден, но он ещё не стал необратимым. В стране есть как лоббисты как этого направления, так и более здравые политики, осознающие его пагубность. Решение же Швейцарии о прямых поставках вооружений Киеву повлечёт за собой целый каскад разрушительных и дестабилизирующих последствий, считает Гармонин.

Во-первых, большинство стран в мире перестанут воспринимать Швейцарию как честного брокера, причём не только в вопросе «добрых услуг» посредника, но и как надёжное место для хранения денежных активов. Также Конфедерация утратит своё особое геоэкономическое положение и получит серьёзный удар по своему финансовому сектору. Это заведомо проигрышный для Берна путь. Такое решение окончательно похоронит нейтральный статус Швейцарии в глазах всего мира, заключил дипломат.

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#оружие
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В Екатеринбурге остановлено движение трамваев из-за мертвой женщины
В Екатеринбурге в трамвае скончалась женщина, движение парализовано
13 декабря 2023, 15:44

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Екатеринбурге в трамвае во время поездки скончалась одна из пассажирок. Об этом пишет E1.RU со ссылкой на скорую помощь.
ЧП произошло на остановке «ДК ВОС». Женщине резко стало плохо во время поездки. Вагоновожатый оперативно вызвал скорую помощь, однако прибывшие на место медики не смогли спасти пассажирку. К моменту их приезда она уже была мертва.

«Пассажирка лежала на задних сиденьях, нога была перевязана» — рассказал очевидец трагедии.

В южном депо города предупредили, что на данном участке движение трамваев временно остановлено.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае следователи проводят проверку после гибели рабочего птицефабрики, которого засыпало зерном.  Машиниста механического тока затянуло и засыпало зерном в завальной яме в помещении птицефабрики. 49-летний мужчина скончался на месте.

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#поездки
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Лай собак завершил выступление фон дер Ляйен о мощи Европы
13 декабря 2023, 15:40

Фото: РИА Новости/Стрингер

Громкий собачий лай завершил выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента, пишет ТАСС.
Политик выступала на пленарной сессии во французском Страсбурге. Она призвала членов заседания продемонстрировать всем мощь Европы, которая объединилась и стоит, высоко подняв голову. После ее финальной фразы «Да здравствует Европа», из динамиков раздался громкий и продолжительный собачий лай. 
 
Участники сессии переглядывались, обменивались короткими комментариями и смеялись. 
 
Один из парламентариев предположил, что лай из динамиков принадлежит одному из сторонников главы ЕК. Позже инцидент прокомментировали в Европарламенте. Оказалось, что в помещении присутствовали служебные собаки, которые могли пройти рядом с микрофонами, из-за чего звук был слышен в динамиках во всем зале. 

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#заседание
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