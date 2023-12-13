Сын Трампа обвинил Зеленского в воровстве

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Сын бывшего президента США Дональда Трампа прокомментировал требования главы Украины о передаче финансов Киеву. Своим мнением он поделился на своей странице в социальной сети Х.
По его словам, Украина завершать конфликт не намерена до тех пор, пока у властей есть возможность воровать американские деньги. Трамп-младший отметил, что американское правительство продолжает отправлять Киеву деньги, взращивая в стране класс олигархов, которые присваивают эти средства.
Он также обратил внимание на пограничный кризис в США и призвал решать проблемы своего народа.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал американских властей к тому, чтобы они тратили средства на дроны и приезжали на фронт, вместо того, чтобы путешествовать.
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Анастасия Крестьянова