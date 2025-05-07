Американист не исключил работу администрации Трампа на развал Канады

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Администрация американского президента Дональда Трампа может работать на развал Канады, поскольку целиком она в США не вступит, а вот ее отдельные провинции — могут. Такое мнение в беседе с порталом Pravda.Ru выразил американист Владимир Васильев.
«Механизм, при котором вся Канада может вступить, просто по многим причинам исключён. Поэтому не исключено, что сегодня с подачи США внутри Канады накапливаются многие события, связанные с дезинтеграционными процессами», — прокомментировал эксперт.Он добавил, что канадские дезинтеграционные процессы могут усилиться на фоне заявления Трампа о том, что он хочет видеть страну в качестве 51-го штата. В данный момент проверяются настроения и общественное мнение, резюмировал Васильев.
По конституции Канады, одностороннее отделение невозможно. По закону, парламентская палата общин определяет, показывает ли референдум «ясное выражение воли явного большинства». Затем провинциальное правительство может инициировать переговоры с федеральным, чтобы внести конституционные поправки и разрешить отделение.
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