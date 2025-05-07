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Американист не исключил работу администрации Трампа на развал Канады

Васильев: администрация Трампа может работать на развал Канады
Фото: istockphoto/DoraDalton

Фото: istockphoto/DoraDalton

Администрация американского президента Дональда Трампа может работать на развал Канады, поскольку целиком она в США не вступит, а вот ее отдельные провинции — могут. Такое мнение в беседе с порталом Pravda.Ru выразил американист Владимир Васильев.
«Механизм, при котором вся Канада может вступить, просто по многим причинам исключён. Поэтому не исключено, что сегодня с подачи США внутри Канады накапливаются многие события, связанные с дезинтеграционными процессами», — прокомментировал эксперт.
Он добавил, что канадские дезинтеграционные процессы могут усилиться на фоне заявления Трампа о том, что он хочет видеть страну в качестве 51-го штата. В данный момент проверяются настроения и общественное мнение, резюмировал Васильев.

По конституции Канады, одностороннее отделение невозможно. По закону, парламентская палата общин определяет, показывает ли референдум «ясное выражение воли явного большинства». Затем провинциальное правительство может инициировать переговоры с федеральным, чтобы внести конституционные поправки и разрешить отделение.

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Президент Азербайджана Алиев отказался от визита в Москву на 9 Мая
Президент Азербайджана Алиев отменил визит в Москву на День Победы
07 мая 2025, 19:04

Фото: iStock/Ekaterina Dorozhkina

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не будет участвовать в праздновании Дня Победы в Москве. Лидер государства занят внутренними мероприятиями.

«Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву», — сказал помощник президента России Юрий Ушаков.
10 мая в Азербайджане отмечается день рождения Гейдара Алиева, умершего в 2003 году.

Ожидается, что в Москву на празднование 9 Мая прибудут лидеры 27 государств. Из европейских лидеров в Москву прибудут премьер Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич. Последний несколько часов назад прилетел в столицу России. В Москве уже несколько дней находится и глава Кубы Мигель Диас-Канель.

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07 мая 2025, 18:07

В США высказались о необходимости смены власти на Украине. Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский планомерно препятствует урегулированию конфликта.

«Этот режим не получится реформировать или изменить. Значит его следует уничтожить. Думаю, именно в этом направлении мы и движемся», — сказал военный эксперт в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
Макгрегор уже отмечал, что с самого начала эскалации ситуации необходимо было признать о необходимости, чтобы Украина была в нейтральном статусе и при новой власти.

Ранее Зеленский не стал исключать атаки столицы России во время празднования Дня Победы. При этом эксперты считают, что у этой затеи нет военных перспектив, так как Москва защищена несколькими поясами системы ПВО.

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Панкратов прокомментировал закрытие воздушного пространства для стран Прибалтики
07 мая 2025, 16:06

Фото: istockphoto / Michele Ursi

Экс-депутат Рижской городской Думы, общественный деятель Руслан Панкратов высказал свою позицию относительно решения Эстонии, Латвии и Литвы закрыть воздушное пространство в преддверии 9 мая. По его словам, этот шаг был предпринят с целью воспрепятствовать прибытию в Москву на Парад Победы лидеров ряда европейских стран, в частности Сербии и Словакии, сообщает Общественная ​служба новостей.
Панкратов утверждает, что действия прибалтийских государств не стали неожиданностью. Он считает, что подобные шаги укладываются в общую политику, которую, по его мнению, страны Балтии проводят в отношении России.

По словам политика, государства Прибалтики не обладают самостоятельностью в принятии решений и находятся под влиянием западных структур, в частности британской разведки MI6 и руководства Евросоюза.

«Это сегодняшний мир политиков Прибалтики. Это применение когнитивного оружия, разработанного британской спецслужбой МI6, которая сейчас имеет мощное влияние на прибалтийские государства. Прибалтийская риторика проплачена», — поделился он.

Решение о закрытии воздушного пространства, по его словам, было спущено «сверху» и согласовано с Брюсселем. Панкратов расценил это как часть более широкой стратегии, направленной на изоляцию России на международной арене.

Ранее действия Прибалтики вызвали общественный резонанс и обсуждение в ряде зарубежных СМИ.

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Петерсен: Фридрихом Мерцем двигал страх, поэтому ему пришлось договариваться
07 мая 2025, 15:00

Фото: iStock/photosvit

В Германии разразился серьезный политический скандал, когда депутаты Бундестага лишь со второй попытки утвердили кандидатуру Фридриха Мерца на пост канцлера. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) известен своей антироссийской позицией, его первое голосование для назначения на должность завершилось неудачей.
​Специалисты отмечают, что подобная ситуация, когда коалиционные депутаты не смогли утвердить кандидатуру канцлера, произошла впервые в истории страны. После нескольких часов обсуждений депутаты изменили свое мнение и избрали Мерца канцлером.

Депутат Гамбургского ландтага Ольга Петерсен в беседе с ОСН прокомментировала ситуацию, указав на наличие внутриполитического кризиса. По ее словам, страх перед возможными выборами и ростом популярности партии «Альтернатива для Германии» заставил Мерца подписать коалиционный контракт и искать компромиссы.

Она также отметила, что первое голосование стало актом недоверия, который может угрожать стабильности новой коалиции.

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Лукашенко подписал закон ко Дню Победы
Лукашенко амнистировал осужденных ко Дню Победы
07 мая 2025, 14:52

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Закон об амнистии осужденных к 80-летию Победы подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как уточнили в пресс-службе белорусского лидера, предварительно, амнистия коснется почти восьми тысяч заключенных.
«В преддверии праздника Великой Победы принятие данного закона знаменует проявление гуманизма в белорусском обществе, стремящемся к ресоциализации виновных лиц», — сказано в публикации.

Отмечено, что закон предусматривает освободить от наказания или смягчить его лицам, у которых менее тяжкие преступления и они не представляют большой опасности для общества. К таковым относятся беременные женщины, несовершеннолетние, инвалиды первой и второй групп и прочие категории граждан.

Для применения закона нужно полное возмещение ущерба и положительная характеристика.

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