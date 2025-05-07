В США высказались о необходимости смены власти на Украине. Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский планомерно препятствует урегулированию конфликта.
«Этот режим не получится реформировать или изменить. Значит его следует уничтожить. Думаю, именно в этом направлении мы и движемся», — сказал военный эксперт в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.Макгрегор уже отмечал, что с самого начала эскалации ситуации необходимо было признать о необходимости, чтобы Украина была в нейтральном статусе и при новой власти.
Ранее Зеленский не стал исключать атаки столицы России во время празднования Дня Победы. При этом эксперты считают, что у этой затеи нет военных перспектив, так как Москва защищена несколькими поясами системы ПВО.
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