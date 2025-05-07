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В США заявили о необходимости устранить Зеленского

Бывший советник Пентагона призвал устранить Зеленского

В США высказались о необходимости смены власти на Украине. Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский планомерно препятствует урегулированию конфликта.

«Этот режим не получится реформировать или изменить. Значит его следует уничтожить. Думаю, именно в этом направлении мы и движемся», — сказал военный эксперт в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
Макгрегор уже отмечал, что с самого начала эскалации ситуации необходимо было признать о необходимости, чтобы Украина была в нейтральном статусе и при новой власти.

Ранее Зеленский не стал исключать атаки столицы России во время празднования Дня Победы. При этом эксперты считают, что у этой затеи нет военных перспектив, так как Москва защищена несколькими поясами системы ПВО.

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#москва
#эксперт
#украина
#зеленский
Панкратов прокомментировал закрытие воздушного пространства для стран Прибалтики
07 мая 2025, 16:06

Фото: istockphoto / Michele Ursi

Экс-депутат Рижской городской Думы, общественный деятель Руслан Панкратов высказал свою позицию относительно решения Эстонии, Латвии и Литвы закрыть воздушное пространство в преддверии 9 мая. По его словам, этот шаг был предпринят с целью воспрепятствовать прибытию в Москву на Парад Победы лидеров ряда европейских стран, в частности Сербии и Словакии, сообщает Общественная ​служба новостей.
Панкратов утверждает, что действия прибалтийских государств не стали неожиданностью. Он считает, что подобные шаги укладываются в общую политику, которую, по его мнению, страны Балтии проводят в отношении России.

По словам политика, государства Прибалтики не обладают самостоятельностью в принятии решений и находятся под влиянием западных структур, в частности британской разведки MI6 и руководства Евросоюза.

«Это сегодняшний мир политиков Прибалтики. Это применение когнитивного оружия, разработанного британской спецслужбой МI6, которая сейчас имеет мощное влияние на прибалтийские государства. Прибалтийская риторика проплачена», — поделился он.

Решение о закрытии воздушного пространства, по его словам, было спущено «сверху» и согласовано с Брюсселем. Панкратов расценил это как часть более широкой стратегии, направленной на изоляцию России на международной арене.

Ранее действия Прибалтики вызвали общественный резонанс и обсуждение в ряде зарубежных СМИ.

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Петерсен: Фридрихом Мерцем двигал страх, поэтому ему пришлось договариваться
07 мая 2025, 15:00

Фото: iStock/photosvit

В Германии разразился серьезный политический скандал, когда депутаты Бундестага лишь со второй попытки утвердили кандидатуру Фридриха Мерца на пост канцлера. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) известен своей антироссийской позицией, его первое голосование для назначения на должность завершилось неудачей.
​Специалисты отмечают, что подобная ситуация, когда коалиционные депутаты не смогли утвердить кандидатуру канцлера, произошла впервые в истории страны. После нескольких часов обсуждений депутаты изменили свое мнение и избрали Мерца канцлером.

Депутат Гамбургского ландтага Ольга Петерсен в беседе с ОСН прокомментировала ситуацию, указав на наличие внутриполитического кризиса. По ее словам, страх перед возможными выборами и ростом популярности партии «Альтернатива для Германии» заставил Мерца подписать коалиционный контракт и искать компромиссы.

Она также отметила, что первое голосование стало актом недоверия, который может угрожать стабильности новой коалиции.

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Лукашенко подписал закон ко Дню Победы
Лукашенко амнистировал осужденных ко Дню Победы
07 мая 2025, 14:52

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Закон об амнистии осужденных к 80-летию Победы подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как уточнили в пресс-службе белорусского лидера, предварительно, амнистия коснется почти восьми тысяч заключенных.
«В преддверии праздника Великой Победы принятие данного закона знаменует проявление гуманизма в белорусском обществе, стремящемся к ресоциализации виновных лиц», — сказано в публикации.

Отмечено, что закон предусматривает освободить от наказания или смягчить его лицам, у которых менее тяжкие преступления и они не представляют большой опасности для общества. К таковым относятся беременные женщины, несовершеннолетние, инвалиды первой и второй групп и прочие категории граждан.

Для применения закона нужно полное возмещение ущерба и положительная характеристика.

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#день победы
#новости
#амнистия
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Вучич вылетел в Москву, пишут СМИ
РИА Новости: Вучич вылетел в Москву для участия в торжествах в честь 9 Мая
07 мая 2025, 13:30

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)

Сербский лидер Александр Вучич вылетел в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на источник.
«Президент Сербии отправился на самолете в Москву, где будет присутствовать на параде Победы на Красной площади», — сказано в материале.

Как отмечал помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков, в пятницу, 9 мая, глава государства встретится с Вучичем. Политики обсудят обстановку на Балканах и двусторонние отношения государств.

По данным сербских журналистов, литовские и латвийские власти установили запрет на пролет самолета Вучича через их воздушное пространство.

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Принц Гарри не знает, сколько времени осталось королю Карлу III
07 мая 2025, 12:11

Король Великобритании Карл III (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Король Великобритании Карл III страдает от рака, что подтвердил его сын, принц Гарри, в недавнем интервью британским СМИ. Гарри выразил желание помириться с королевской семьёй и прекратить конфликты, однако отметил, что король не готов к общению из-за существующих разногласий. Принц также добавил, что не знает, сколько времени осталось его отцу.
Информация о болезни короля появилась в начале прошлого года. В официальном заявлении Букингемского дворца говорилось, что во время лечения Карл III продолжит выполнять свои государственные обязанности, однако детали о ходе лечения оставались неизвестными. По неофициальным данным, врач короля утверждал, что лечение проходит успешно, но последующие события вызвали сомнения у западных наблюдателей.

Осенью прошлого года во время королевского визита в Австралию и Самоа королева Камилла не смогла сдержать слёз после слов короля о его надежде дожить до следующего визита. Судя по опубликованным фотографиям, её реакция была крайне эмоциональной, что многие СМИ интерпретировали как свидетельство осознания смертности короля на фоне его болезни. Несмотря на недостаток любви к Карлу III, многие британцы выражают ему сочувствие.

В своём интервью Гарри поделился, что чувствует опустошение из-за отношений с семьёй и не знает, как достичь примирения, чтобы вернуть жену и детей в Великобританию. Он также отметил, что скучает по семье и простил её.

«Между мной и некоторыми членами семьи было много разногласий... Я хочу примириться. Нет смысла продолжать борьбу. Жизнь бесценна», — приводит его слова argumenti.ru.
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