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В Германии разразился серьезный политический скандал, когда депутаты Бундестага лишь со второй попытки утвердили кандидатуру Фридриха Мерца на пост канцлера. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) известен своей антироссийской позицией, его первое голосование для назначения на должность завершилось неудачей.
Специалисты отмечают, что подобная ситуация, когда коалиционные депутаты не смогли утвердить кандидатуру канцлера, произошла впервые в истории страны. После нескольких часов обсуждений депутаты изменили свое мнение и избрали Мерца канцлером.
Депутат Гамбургского ландтага Ольга Петерсен в беседе с ОСН прокомментировала ситуацию, указав на наличие внутриполитического кризиса. По ее словам, страх перед возможными выборами и ростом популярности партии «Альтернатива для Германии» заставил Мерца подписать коалиционный контракт и искать компромиссы.
Она также отметила, что первое голосование стало актом недоверия, который может угрожать стабильности новой коалиции.
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Депутат Гамбургского ландтага Ольга Петерсен в беседе с ОСН прокомментировала ситуацию, указав на наличие внутриполитического кризиса. По ее словам, страх перед возможными выборами и ростом популярности партии «Альтернатива для Германии» заставил Мерца подписать коалиционный контракт и искать компромиссы.
Она также отметила, что первое голосование стало актом недоверия, который может угрожать стабильности новой коалиции.
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Дарья Осипова