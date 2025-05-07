Вучич вылетел в Москву, пишут СМИ

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)
Сербский лидер Александр Вучич вылетел в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на источник.
«Президент Сербии отправился на самолете в Москву, где будет присутствовать на параде Победы на Красной площади», — сказано в материале.
Как отмечал помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков, в пятницу, 9 мая, глава государства встретится с Вучичем. Политики обсудят обстановку на Балканах и двусторонние отношения государств.
По данным сербских журналистов, литовские и латвийские власти установили запрет на пролет самолета Вучича через их воздушное пространство.
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