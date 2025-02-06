Американист объяснил, продолжится ли правый поворот после Трампа

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Правый поворот в американской политике продолжит свое развитие и после окончания срока президентства Дональда Трампа, если ему удастся добиться успеха и достигнуть конкретных результатов. Об этом заявил политолог и американист Константин Блохин. По его мнению, Трамп вернулся в Белый дом именно благодаря смене взглядов у населения.
«Эффект сойдет на нет, только если Трамп не добьется существенных успехов. Если будут конкретные результаты, если будут победы в экономическом и в геополитическом плане, то «трампизм» не исчезнет. <…> Если текущий правый поворот принесет конкретные результаты, тогда он продолжится», — пояснил политолог в беседе с Общественной Службой Новостей.Тем временем политолог-американист Малек Дудаков сообщил, что команда Трампа после некоторой задержки со времени инаугурации активизировала переговорный трек. В разговоре с RT эксперт отметил, что стоит ожидать телефонного разговора между Путиным и Трампом, вслед за которым начнутся переговоры на высшем уровне власти. По его мнению, на данный момент переговорные позиции США и России сильно расходятся, потому нужно время для формирования компромисса.
«Есть вопросы, которые пока что являются противоречивыми. Трамп, очевидно, хотел бы заморозить конфликт по линии фронта и потом как-то наши активы за рубежом использовать для того, чтобы восстанавливать 80% территории, которая контролируется Киевом. Для нас это, очевидно, неприемлемо», — считает Дудаков.Читайте также:
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