Американист объяснил, продолжится ли правый поворот после Трампа

Правый поворот в американской политике продолжит свое развитие и после окончания срока президентства Дональда Трампа, если ему удастся добиться успеха и достигнуть конкретных результатов. Об этом заявил политолог и американист Константин Блохин. По его мнению, Трамп вернулся в Белый дом именно благодаря смене взглядов у населения.