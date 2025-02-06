Белый дом аплодировал запрету Трампа на участие трансгендеров в женском спорте

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В Белом доме аплодировали после того, как президент США Дональд Трамп подписал запрет на участие трансгендеров* в женском спорте. Этим поделились в РИА Новости.
«Мужчина и женщина, не сможешь подумать о многих других вариантах», — передают слова американского президента в агентстве.
Как передают в газете The Washington Post, данная инициатива исключает финансирование школ, которые поддерживают выступление трансгендеров* в женских командах. Подписание соответствующего указа Трампа сопровождалось аплодисментами.
Ранее об этой инициативе высказалась член палаты представителей США Нэнси Мейс. По ее словам, указ восстанавливает справедливость и защищает права спортсменок, которые всю жизнь работали, чтобы участвовать в соревнованиях на самом высоком уровне.
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Иван Мусатов