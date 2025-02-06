CNN: В США около 40 тысяч госслужащих уволятся с получением выходного пособия

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Не менее 40 тысяч государственных служащих в США приняли предложение властей уволиться по собственному желанию. Администрация Белого дома обещает при этом выплатить восьмимесячное выходное пособие.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, близко знакомые с ситуацией. Предполагается, что всего уволятся около 10% сотрудников различных федеральных органов, агентств и служб. Эта инициатива позволит правительству сэкономить миллиарды долларов бюджетных средств. Власти назвали эту меру программой отложенного увольнения.
Предложение заняться поиском нового места работы и уволиться по собственной инициативе было направлено примерно двум миллионам госслужащих. В частности, такие письма получили пожарные, только что участвовавшие в борьбе с огнём во время одного из самых масштабных пожаров за всю историю штата.
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Предложение заняться поиском нового места работы и уволиться по собственной инициативе было направлено примерно двум миллионам госслужащих. В частности, такие письма получили пожарные, только что участвовавшие в борьбе с огнём во время одного из самых масштабных пожаров за всю историю штата.
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Александр Бойцов