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В США назревает большой коррупционный скандал, связанный с многомиллиардной финансовой помощью Украине по линии Агентства по международному развитию (USAID), деятельность которого связывают с ЦРУ. Об этом сообщает RT, который проанализировал, какие суммы ведомство тратило и на что.
К примеру, как отмечается, USAID ранее искало советника по восстановлению инфраструктуры Украины с доступом к секретным сведениям для реконструкции энергосистемы, транспорта, а также правительственных объектов. Специалисту были готовы платить 15 000 долларов в месяц.
Согласно документам USAID, руководство ведомства было намерено освоить на «восстановлении» Украины 419 миллиардов долларов. Важно отметить, что почти в таком же объеме, 420 миллиардов долларов, была оценено Всемирным банком общая стоимость восстановления всех разрушений на Украине.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с RT отметил, что в документах указана полная стоимость восстановления, как будто военных действий и не было, до исходного состояния по текущим ценам.
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Согласно документам USAID, руководство ведомства было намерено освоить на «восстановлении» Украины 419 миллиардов долларов. Важно отметить, что почти в таком же объеме, 420 миллиардов долларов, была оценено Всемирным банком общая стоимость восстановления всех разрушений на Украине.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с RT отметил, что в документах указана полная стоимость восстановления, как будто военных действий и не было, до исходного состояния по текущим ценам.
«У них нет таких денег. Они пытаются пристегнуть российские средства, которые были заморожены, но все эти деньги в Европе. США пытаются снова все сбросить на Европу. Отсюда и все проблемы: пока шла борьба за победу, было хорошо. А когда стало ясно, что победы не будет, тогда и начался разговор, на что идут деньги», — пояснил эксперт.Подчеркивается, что следователи по уголовным делам уже объявили о начале более 20 проверок по обвинениям в хищениях, взяточничестве и коррупции, связанных с финансированием USAID проектов на Украине.
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Данил Пономарев