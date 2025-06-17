«Показал свое презрение»: В Госдуме рассказали, как Трамп показал презрение к Зеленскому
Депутат Новиков: Трамп продемонстрировал свое нежелание видеться с Зеленским
Президент США Дональд Трамп продемонстрировал свое нежелание контактировать с Владимиром Зеленским, досрочно покинув саммит G7 в Канаде. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Напомним, на полях саммита G7 в Канаде должна была состояться встреча Трампа и Зеленского, однако американский президент досрочно покинул мероприятие и улетел в Вашингтон.
«Весь мир получил наглядное доказательство того, что Трамп не желает встречаться с Зеленским, потому что отказ от встречи с ним в Канаде ровно об этом и свидетельствует. Трамп фактически показал свое презрение», — отметил Новиков в беседе с «Газетой.Ru».
Он также добавил, что Трамп действительно считал, что сможет завершить конфликт на Украине, однако столкнулся с позицией Киева. При этом дополнительное раздражение в Вашингтоне вызывает активная поддержка Украины Европой.
В свою очередь политолог Юрий Светов в беседе с RT выразил мнение, что «тусовка» G7 стала малоинтересна Трампу.
«Что там (обсуждается — ред.) на этой «семёрке», на это ему глубоко наплевать. И на Украину, и на их резолюцию, которую они подготовили об экономической и социальной безопасности, и на их идеи по санкциям. Его это всё не интересует», — уверен Светов.
Он считает, что на сегодняшний день Трампа больше беспокоит ситуация между Ираном и Израилем.