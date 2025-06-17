«Показал свое презрение»: В Госдуме рассказали, как Трамп показал презрение к Зеленскому

17 июня 2025, 19:08

Депутат Новиков: Трамп продемонстрировал свое нежелание видеться с Зеленским

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал свое нежелание контактировать с Владимиром Зеленским, досрочно покинув саммит G7 в Канаде. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.





Напомним, на полях саммита G7 в Канаде должна была состояться встреча Трампа и Зеленского, однако американский президент досрочно покинул мероприятие и улетел в Вашингтон.





«Весь мир получил наглядное доказательство того, что Трамп не желает встречаться с Зеленским, потому что отказ от встречи с ним в Канаде ровно об этом и свидетельствует. Трамп фактически показал свое презрение», — отметил Новиков в беседе с «Газетой.Ru».

«Что там (обсуждается — ред.) на этой «семёрке», на это ему глубоко наплевать. И на Украину, и на их резолюцию, которую они подготовили об экономической и социальной безопасности, и на их идеи по санкциям. Его это всё не интересует», — уверен Светов.