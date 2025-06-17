Во Франции поддержали решение Трампа отчитать Запад из-за РФ
Филиппо: Трамп поступил верно, когда отчитал Запад за исключение РФ из G8
Президент США Дональд Трамп поступил верно, когда отчитал всех членов «Большой семерки» (G7) за исключение РФ из формата «Большой восьмерки» (G8). Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в соцсети Х.
«Президент Трамп отчитал всех глав стран — участниц «Большой семерки» за идиотское исключение России из клуба и за то, что они развязали конфликт [на Украине]! Он прав во всем этом!», — обратил внимание Филиппо.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что в Кремле согласны с позицией американского лидера по ошибочному исключению РФ из «Большой восьмерки». Но российский государственный деятель уточнил, что такой формат уже не интересен Москве, так как нынешняя «семерка» выглядит «весьма блекло и достаточно бесполезно» по сравнению с G20.
Ранее Дональд Трамп заявил, что России не следует участвовать в саммитах «Большой семерки» (G7) в ближайшее время. Американский лидер подчеркнул, что многое изменилось с момента исключения России из Группы семи. При этом Трамп счёл ошибочным решение об исключении РФ из «Большой восьмерки» (G8) в 2014 году после присоединения Крыма.