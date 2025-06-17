Во Франции поддержали решение Трампа отчитать Запад из-за РФ

17 июня 2025, 18:52

Филиппо: Трамп поступил верно, когда отчитал Запад за исключение РФ из G8

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп поступил верно, когда отчитал всех членов «Большой семерки» (G7) за исключение РФ из формата «Большой восьмерки» (G8). Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в соцсети Х.







«Президент Трамп отчитал всех глав стран — участниц «Большой семерки» за идиотское исключение России из клуба и за то, что они развязали конфликт [на Украине]! Он прав во всем этом!», — обратил внимание Филиппо.