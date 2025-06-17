Во Франции поддержали решение Трампа отчитать Запад из-за РФ

Филиппо: Трамп поступил верно, когда отчитал Запад за исключение РФ из G8
Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп поступил верно, когда отчитал всех членов «Большой семерки» (G7) за исключение РФ из формата «Большой восьмерки» (G8). Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в соцсети Х.



«Президент Трамп отчитал всех глав стран — участниц «Большой семерки» за идиотское исключение России из клуба и за то, что они развязали конфликт [на Украине]! Он прав во всем этом!», — обратил внимание Филиппо.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что в Кремле согласны с позицией американского лидера по ошибочному исключению РФ из «Большой восьмерки». Но российский государственный деятель уточнил, что такой формат уже не интересен Москве, так как нынешняя «семерка» выглядит «весьма блекло и достаточно бесполезно» по сравнению с G20.

Ранее Дональд Трамп заявил, что России не следует участвовать в саммитах «Большой семерки» (G7) в ближайшее время. Американский лидер подчеркнул, что многое изменилось с момента исключения России из Группы семи. При этом Трамп счёл ошибочным решение об исключении РФ из «Большой восьмерки» (G8) в 2014 году после присоединения Крыма.
Ольга Енгалычева

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