«Просто проигнорировал»: В Госдуме объяснили, почему Трамп не встретился с Зеленским
Депутат Белик: Трампу сейчас не важны встречи с Зеленским
Президент США Дональд Трамп не провел запланированную встречу с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Канаде. Депутат Госдумы Дмитрий Белик пояснил, почему так произошло.
«Что касается встречи с Зеленским, то она не входит в число необходимых мероприятий для Дональда Трампа, поэтому эта встреча, к разочарованию главы киевского режима, не состоялась. Не исключено, что Трамп просто проигнорировал Зеленского, который возлагал немало надежд на эту встречу», — отметил Белик в беседе с Life.ru.Он также добавил, что за последние дни ситуация между Ираном и Израилем затмила украинский конфликт.
Кроме того, по словам депутата, Зеленский пытается сохранить благосклонность Штатов, однако встретиться с американским президентом на саммите G7 ему не удалось, что указывает на смену приоритетов Вашингтона.
Напомним, Трамп досрочно уехал с саммита G7 в Канаде, не встретившись с главой киевского режима, который очень надеялся на диалог.