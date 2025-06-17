«Просто проигнорировал»: В Госдуме объяснили, почему Трамп не встретился с Зеленским

17 июня 2025, 18:33

Депутат Белик: Трампу сейчас не важны встречи с Зеленским

Фото: iStock/ValleraTo

Президент США Дональд Трамп не провел запланированную встречу с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Канаде. Депутат Госдумы Дмитрий Белик пояснил, почему так произошло.







«Что касается встречи с Зеленским, то она не входит в число необходимых мероприятий для Дональда Трампа, поэтому эта встреча, к разочарованию главы киевского режима, не состоялась. Не исключено, что Трамп просто проигнорировал Зеленского, который возлагал немало надежд на эту встречу», — отметил Белик в беседе с Life.ru.

