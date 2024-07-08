Американист Ордуханян объяснил «слив» Байдена

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Американист доктор политических наук Рафаэль Ордуханян объяснил намерения спонсоров демократов заставить Джо Байдена выйти из президентской гонки несостоятельностью нынешнего главы Белого дома.
«Он настолько несостоятелен, что совершенно невозможно проводить, даже при таком наличии денег, какую-либо вменяемую глобалистскую политику. Это те самые люди, которые владеют сотнями триллионов долларов в виде «фантиков» — разнообразных долговых обязательств, акций совершенно воздушных компаний», — пояснил в беседе с RT Ордуханян.
А политолог Сергей Марков даже спрогнозировал снятие Байденом своей кандидатуры с президентских выборов в пятницу.
«Байден снимет свою кандидатуру в пятницу, может быть. Состоялось заседание руководства Демократической партии в Палате представителей. На нем большинство высказались за отставку Байдена», — приводят argumenti.ru комментарий Марков в его Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что представители Демократической партии хотят, чтобы президент США Джо Байден снялся с президентской гонки к ближайшей пятнице.
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