Демократы США хотят заменить Байдена в предвыборной президентской гонке

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Представители Демократической партии хотят, чтобы президент США Джо Байден снялся с президентской гонки к ближайшей пятнице, пишет портал Axios.
Американские СМИ массово пишут о неудачном выступлении Байдена в ходе предвыборных дебатов. На опубликованных агентствами записях видно, как он запинается, забывает и путает слова. По итогам предварительного голосования Дональд Трамп получил 67% голосов выборщиков.
Партия демократов задумалась над заменой своего лидера, однако они признали что это будет сложно, если только он сам не откажется от участия. По этому поводу Байден заявил, что откажется от гонки, только если «сам Господь Всемогущий сойдет с небес и скажет мне это».
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