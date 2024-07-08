В Конгрессе хотят вызвать на слушания лечащего врача Байдена

Фото: сайт Кремля
Глава комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер предложил врачу Джо Байдена явиться в конгресс для дачи показаний о практике медицинских освидетельствований американского лидера и предполагаемом участии в бизнес-операциях родственников президента Соединенных штатов Америки. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, у него есть доказательства вовлеченности врача Кевина О'Коннора во взаимоотношения президентского брата с банкротящимся больничным оператором Americore Health. Отмечается, что от него Джеймс Байден получил «займы» на 200 000 и 400 000 долларов.
Кроме этого, глава комитета запросил у врача переписку и документы, которые связаны с финансовыми операциями. По его мнению, частные интересы могли отразиться на медицинских заключениях.
Ранее сообщалось, что по результатам интервью с более чем 45 осведомленными политическими деятелями, статус и уровень вовлеченности американского президента Джо Байдена за закрытыми дверями меняется и показывает признаки ухудшения. По их мнению, иногда американский лидер действует энергично, а иногда демонстрирует незнание деталей и делает неразборчивые замечания. За последний год мнение о его профессионализме сильно ухудшилось.
Американский лидер Джо Байден объяснил свой провал на дебатах с Дональдом Трампом усталостью от международных поездок. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Кроме этого, глава комитета запросил у врача переписку и документы, которые связаны с финансовыми операциями. По его мнению, частные интересы могли отразиться на медицинских заключениях.
Ранее сообщалось, что по результатам интервью с более чем 45 осведомленными политическими деятелями, статус и уровень вовлеченности американского президента Джо Байдена за закрытыми дверями меняется и показывает признаки ухудшения. По их мнению, иногда американский лидер действует энергично, а иногда демонстрирует незнание деталей и делает неразборчивые замечания. За последний год мнение о его профессионализме сильно ухудшилось.
Американский лидер Джо Байден объяснил свой провал на дебатах с Дональдом Трампом усталостью от международных поездок. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова