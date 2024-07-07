«Готовимся к Трампу»: НАТО выработали план долгосрочной поддержки Украины

Посольство Украины в Болгарии негативно отреагировало на заявление премьер-министра технического правительства этой страны Димитара Главчева о том, что София на предстоящем саммите НАТО предложит инициировать мирные переговоры между Москвой и Киевом. Об этом говорится в сообщении на странице посольства в Facebook*.