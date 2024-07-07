«Готовимся к Трампу»: НАТО выработали план долгосрочной поддержки Украины

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В Брюсселе представители НАТО разработали план по обеспечению долгосрочной военной поддержки Украины, чтобы возможная администрация Трампа не смогла этому помешать, утверждает Politico со ссылкой на свои осведомленные источники.
Издание сообщает, что некоторые высокопоставленные чиновники Североатлантического альянса совершили поездку в Вашингтон, чтобы поговорить с консервативно настроенными союзниками Трампа. В дальнейшем они смогут повлиять на пересмотр будущего американского президента своих взглядов относительно конфликта на Украине.
Ранее агентство заявляло, что возможно у Трампа есть определенный план по прекращению украинского конфликта. Якобы для того чтобы принудить сесть за стол мирных переговоров Россию, США будет «закачивать» Украину огромным количеством оружия. В свою очередь, если от переговоров откажется Украина, то американская военная поддержка для нее закончится.
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Олег Дикий