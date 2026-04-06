Американист ответил, решится ли Трамп уничтожить Иран к вечеру вторника

06 апреля 2026, 17:00

Политолог Дробницкий: Трамп может применить ядерное оружие против Ирана

Президенту США Дональду Трампу необходима зримая победа над Ираном, которую можно будет показать в новостях. Ради этого он может начать наземную операцию или применить ядерное оружие. Так считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.





По словам эксперта, в конфликте на Ближнем Востоке происходит невероятный расход боеприпасов — наступательных, оборонительных, систем ПВО, на который раньше никто не рассчитывал. Американские генералы бьют тревогу, иранские заводы тоже работают на пределе, пояснил Дробницкий.



Однако политическая картинка для Трампа сейчас важнее реального положения дел. Ему «позарез нужна зримая победа», которую можно будет показать в новостях.





«Скорее всего, станет еще тяжелее всем. Но победа в том виде, в каком она нужна Трампу, вряд ли будет достигнута. Это ставит США на грань либо начала наземной операции, либо применения ядерного оружия. Оба варианта выводят конфликт на новый уровень. Варианта, по сути, два: либо уходить, либо продолжать эскалацию — наземной операцией или ядерным оружием», — заявил Дробницкий в разговоре с Life.ru.

«Страдает и нефтяной рынок, и финансовая сфера. Даже развитие технологий в области искусственного интеллекта. А энергетический кризис, вызванный в том числе и ситуацией в Ормузском проливе, снижает объем электроэнергии в мире», — отметил политолог.