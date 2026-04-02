Трамп: удары США откатят Иран в «каменный век»

02 апреля 2026, 04:46

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп анонсировал новые «сокрушительные» военные удары по Ирану. Слова американского лидера цитирует Телеграм-канал SHOT.





Трамп заявил, что американские вооруженные силы уже ликвидировали все иранские ядерные объекты. По версии президента США, Иран активно наращивал запасы баллистических вооружений и вплотную подошел к созданию атомной бомбы. Такая ситуация, как подчеркнул глава Белого дома, представляла угрозу не только для Ближнего Востока, но и для Европы и США.



«Мы приведем Иран в каменный век, где ему и место», — заявил Трамп.